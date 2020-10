GF Vip, avete mai visto il fratello del giovanissimo Denis Dosio? La somiglianza tra i due ragazzi è davvero impressionante.

È uno dei veri e propri protagonisti del Grande Fratello Vip, Denis Dosio. Giovanissimo e simpaticissimo, il diciannovenne romagnolo è diventato, in un vero e proprio batter baleno, la colonna portante della casa più spiata d’Italia. Sempre pronto a ridere e a scherzare, ma anche a lasciarsi andare a teneri e commoventi racconti sulla vita privata, il buon Dosio è entrato facilmente nel cuore di tutti i suoi compagni di viaggio ed, ovviamente, di tutto il pubblico italiano. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Come raccontato dal diretto interessato, sappiamo che il suo debutto nel mondo del web è iniziato diversi anni fa. Dapprima nelle vesti da youtuber, Denis si è poi fatto apprezzare, soprattutto dal pubblico femminile, su Instagram e Tik Tok. Ecco, ma ciò che, molto probabilmente, non sanno è che il giovane gieffino non è affatto figlio unico. Ebbene si. Avete letto proprio bene: Denis Dosio ha un fratello. Ecco, ma voi l’avete mai visto? Tranquilli, ci pensiamo noi. Com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che la somiglianza tra i due giovanissimi ragazzi è davvero impressionante. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, avete mai visto il fratello di Denis Dosio? Lo scatto social

Come dicevamo precedentemente quindi, Denis Dosio ha saputo catturare, sin dalla sua prima apparizione sui suoi canali social ufficiale, l’attenzione del pubblico femminile. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Seppure giovanissimo d’età, il concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip decanta, infatti, di un fascino davvero irresistibile. E sembrerebbe che non sia l’unico della famiglia a goderne. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: Denis Dosio non è affatto figlio unico, bensì ha un fratello. Ecco, ma voi l’avete mai visto? In questo ultimo periodo, lo stiamo vedendo spesso nel salotto di pomeridiano di Pomeriggio Cinque. Ma, qualora non l’aveste mai visto, siete curiosi di vederlo? Ecco, sul profilo social dell’influencer sono apparsi alcuni scatti social. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ecco. Lui è Manuel e non è altro che il fratello di Denis Dosio. Da come si può chiaramente vedere, i due sono entrambi giovanissimi e, soprattutto, affiatatissimi. Ciò che, però, non può assolutamente passare inosservato è l’impressionante somiglianza tra di loro. Entrambi, infatti, sono biondi, hanno un fisico prestante, un sorriso da togliere il fiato e degli occhi davvero da urlo. Insomma, carissime lettrici di Sologossip, cosa aspettate ad aggiungerlo? Correte, lui si chiama Manuel!

