Nel corso della diretta di Venerdì del GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha frenato letteralmente Pierpaolo Petrelli: colpo di scena in diretta.

Una nuova diretta del Grande Fratello Vip sta andando adesso in onda. E, come al solito, ha saputo regalare, seppure dopo pochissimi istanti dal suo inizio, dei grandissimi colpi di scena. Non soltanto perché, purtroppo, Denis Dosio è stato squalificato in seguito ad una bestemmia detta in un momento di confidenza con i suoi compagni di viaggio, ma anche perché abbiamo assistito ad un ‘punto di svolta’ tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Sappiamo benissimo che, sin dal primo momento, i due non hanno affatto nascosto il loro reciproco interesse. Certo, l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ sembrerebbe propenso a qualche cosa in più. A differenza, invece, della conduttrice televisiva. Che, data la sua ‘particolare’ situazione a casa, è visibilmente e dichiaratamente frenata. Tuttavia, nel corso della diretta di questa sera del GF Vip, abbiamo assistito ad un vero e proprio colpo di scena tra Elisabetta Gregoraci e il bel Petrelli. Cosa è successo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: clamoroso colpo di scena in diretta

Nel corso della puntata del GF Vip di Venerdì 2 Ottobre, come dicevamo precedentemente, abbiamo assistito ad un vero e proprio colpo di scena tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. I due, lo sappiamo benissimo, sono molto vicini in questo ultimo periodo. Ed è proprio per questo motivo che tutti i presenti in casa non possono farne a meno di parlarne. Come, d’altra parte, non ne ha potuto fare a meno di farlo nemmeno Alfonso Signorini. È proprio in quest’occasione che la bellissima Elisabetta Gregoraci ha letteralmente frenato il bel Pretelli. In particolare, chiamati entrambi in confessionale, la conduttrice televisiva è venuta a sapere della confessione che l’ex velino di Striscia la Notizia ha fatto a Matilde Brandi. Una confessione che, in realtà, è stata fatta dalla diretta interessata a Petrelli. E che lui, quindi, ha riportato. Insomma, un ‘colpo basso’ per la Gregoraci. Che, immediatamente, ha risposto: ‘Quella roba lì è grave. Così mi arrabbio’.

Appena viste le immagini all’interno del confessionale del GF Vip, Elisabeta Gregoraci non si è affatto trattenuta nei confronti di Pierpaolo Petrelli. ‘Non ho detto questa cosa. È bellissimo questo rapporto che abbiamo, però se sono frenata, c’è un motivo’, ha continuato a dire Elisabetta a Petrelli. E, poi, ha concluso: ‘Era tutto così bello. Hai rovinato qualcosa’. Cosa succederà ancora tra loro? Staremo a vedere! Fatto sta che questo ‘litigio’ in diretta è stato un vero e proprio colpo di scena.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui