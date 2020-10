Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia, attuale concorrente del GF Vip, ha un fidanzato? Cosa sappiamo della sua vita sentimentale.

La bionda Giada, unica figlia di Patrizia De Blanck, attuale inquilina della Casa del GF Vip, e del console di Panama Giuseppe Drommi, esordì nella tv italiana quasi vent’anni fa partecipando alla prima edizione de L’Isola dei Famosi. Il suo percorso nel reality fu molto apprezzato dal pubblico che, pur decretando come vincitore Walter Nudo, le riservò il secondo posto in finale. Giada si dimostrò una ragazza molto dolce ma anche dal carattere molto forte che le permise di resistere sull’isola sopportando i tanti disagi nonostante fosse abituata ad una vita piena di comodità. La giovane De Blanck decise poi di lasciare il mondo dello spettacolo e di fare solo qualche ospitata in tv ogni tanto insieme alla madre. Anche la sua vita privata negli ultimi anni è rimasta piuttosto segreta, ma vediamo cosa sappiamo al riguardo e se Giada ha attualmente un fidanzato oppure no.

Giada De Blanck, i suoi amori passati e chi è il suo fidanzato oggi

Giada ha avuto svariate relazioni sentimentali, ma il lieto fine per lei purtroppo per ora non è ancora arrivato. Da giovanissima, fu fidanzata con il principe francese Nicolas Cochin di Borbone, ma la storia non andò avanti forse anche a causa del successo da cui era stata travolta Giada all’uscita da L’Isola. In quegli anni il gossip si riempie della storia tra Giada e Adriano Finestauri conclusasi in breve tempo. Da lì in poi la contessina De Blanck decise di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Secondo alcuni rumors, Giada sarebbe stata legata a Thomas De Gasperi degli Zero Assoluto ed al pallanuotista Paolo Bossini. Giada ad oggi ha 39 anni e non risulta fidanzata, tanto che sua madre Patrizia scherzosamente la pubblicizza all’interno del GF Vip con due coinquilini, Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah.

Giada De Blanck è una ragazza dolce e carina e chissà che tra i due ‘aspiranti contessini’ non ci sia davvero quello che fa per lei. Staremo a vedere e vi terremo aggiornati.

