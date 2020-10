Grande Fratello Vip, a quanto ammonta il montepremi?

È in corso la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma a quanto ammonta il montepremi che si aggiudicherà il vincitore?

A pochi mesi dalla fine della quarta edizione, da due settimane circa, Alfonso Signorini è al timone della quinta edizione del Grande Fratello Vip e, soprattutto, della sua seconda consecutiva. Un’edizione davvero stellare, c’è da ammetterlo. Non soltanto per i numerosi colpi di scena che, sin dal primo momento, si sono susseguiti all’interno della casa più spiata d’Italia, ma anche per il cast scelto. Così come per l’edizione scorsa, anche per questa in corso, i concorrenti in gara sono speciali ed incredibili. In queste ultime ore, si sta valutando l’ingresso di altri due concorrenti, è vero. Eppure, ancora prima di loro, tutti i gieffini hanno dimostrato di avere tutte le ‘carte in regole’ per far sì che questa quinta edizione del reality più famoso in Italia sia indimenticabile. La domanda, però, che tutti noi ci facciamo è: a quanto ammonta il montepremi del Grande Fratello Vip? Sappiamo benissimo che, a fine percorso, colui o colei che si aggiudicherà il titolo di vincitore o vincitrice vincerà dei soldi. Ecco, ma a quanto ammontano le sue cifre? Scopriamo insieme ogni cosa.

Grande Fratello Vip, a quanto ammontano le cifre del montepremi?

Come ogni reality show che si rispetti e, soprattutto, come ogni gioco che si rispetti, anche a fine Grande Fratello Vip c’è un montepremi ad attendere il suo vincitore o la sua vincitrice. Ecco, ma a quanto ammonta la sua cifra? Sappiamo benissimo che, nelle edizioni passato, il valore non è stato affatto da poco. Ricordiamo, ad esempio, quello di Paola Di Benedetto, la vincitrice della quarta edizione. Che, seppure sia stato donato in parte alla Protezione Civile perché in piena emergenza Coronavirus, si aggirava intorno ai 100 mila euro. Una cifra, da come si può chiaramente intendere, davvero notevole. E che, senza alcun dubbio, farebbero comodo a chiunque, dati anche i tempi che corrono. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: a quanto ammonterà, invece, il montepremi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip? Purtroppo, fino a questo momento, non possiamo darvi alcuna notizia certa. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, si tratterà, senza alcun dubbio, di una somma abbastanza cospicua. Fatto sta che, fino ad adesso, non abbiamo informazioni al riguardo. Non ci resta, quindi, che aspettare ed avere qualche piccola informazione in più.

Due sono le domande più gettonate: a quanto ammonta il montepremi del GF Vip e quanto guadagnano i suoi concorrenti? Purtroppo, fino a questo momento, non possiamo darvi una risposta certa. L’importo del ‘gruzzoletto’, infatti, lo conosceremo soltanto verso la fine del percorso. Per quanto riguarda, invece, i cachet non abbiamo alcuna notizia certa. Certo è, però, che guadagnano pur sempre qualcosa.

