Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta: sapete che lavoro fa sua madre?

Grande Fratello Vip, sapete che lavoro fa la madre di Andrea Zelletta? Cos’ha raccontato l’ex tronista ai suoi compagni di viaggio.

Andrea Zelletta, lo sappiamo benissimo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Conosciutissimo ed affermatissimo modello, il giovane pugliese è conosciuto da tutto il pubblico italiano soprattutto per la sua partecipazione a Uomini e Donne. Risale a circa due anni fa, infatti, il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi. E, da quel momento, la sua popolarità è aumentata esponenzialmente. Non soltanto perché, lo sappiamo benissimo, è felicemente fidanzato con Natalia Paragoni, ma anche perché è uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco. È proprio nella casa più spiata d’Italia che, alcuni giorni fa, si è lasciato andare ad un amaro e commovente sfogo. Durante un momento di confidenza con Enock, Andrea Zelletta si è detto dispiaciuto perché consapevole che potrebbe fare qualche cosa in più per i suoi genitori e, soprattutto, per sua madre a causa del tipo di lavoro che fa. Ecco, ma di che cosa parla esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Andrea Zelletta, sapete che lavoro fa sua madre?

Come dicevamo precedentemente, un po’ di giorni fa, Andrea Zelletta si è sfogato con Enock. E, visibilmente dispiaciuto ed in lacrime, ha raccontato di provare un certo dispiacere nei confronti dei suoi genitori e, soprattutto, di sua madre. L’ex tronista, infatti, ha raccontato di essere consapevole di poter fare qualche cosa in più per lei, ma di essere anche consapevole di non averlo mai fatto. ‘A me fa male perché non sono ancora riuscito a farla smettere di lavorare’, ha detto il buon Zelletta al suo compagno di viaggio. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: che lavoro fa la madre di Andrea Zelletta? A rivelare ogni cosa è stata il diretto interessato. Che, nel parlare al fratello di Mario Balotelli, ha rivelato che sua madre è una donna delle pulizie. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, vede sua mamma rientrare a casa con dolori e forti mal di schiena. ‘Ancora non sono riuscito a sdebitarmi con i miei genitori. Mi sento in debito, sono stato un po’ egoista’, ha continuato a raccontare Andrea Zelletta ad Enock.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, quindi, sembrerebbe che la madre di Andrea Zelletta faccia come lavoro la donna delle pulizie. Un lavoro, da come si può chiaramente comprendere, molto sacrificato. E, soprattutto, che prevede un grosso dispendio di forze. Che, da come dichiarato dall’ex tronista, fa letteralmente addolorare suo figlio.

