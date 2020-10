Grande Fratello Vip, Denis Dosio Bestemmia? Il commenti dal web

Grande Fratello Vip, Denis Dosio Bestemmia davanti ai coinquilini della casa? I commenti degli appassionati stanno facendo il giro del web

Denis Dosio nasce nel 2001, anche se non conosciamo precisamente il giorno, a Forlì, anche se ha origini brasiliane, è uno studente di Ragioneria all’ITC Carlo Matteucci di Forlì. Sin da giovanissimo inizia ad avere la passione per i social, aprendo un proprio canale Youtube, che chiamerà “Denis Dosio”. Sul canale il ragazzo racconta aneddoti e storie della propria vita. Pian piano inizia ad arrivare anche la popolarità. Solare e divertentissimo, ha un’amicizia speciale con la conduttrice Barbara D’Urso, di cui è spesso ospite. Sul noto social il ragazzo vanta 800 mila follower circa. Denis è anche un cantante e un attore, infatti su internet è possibile trovare un suo vecchio profilo su un sito di casting! C’è da dire tra l’altro che la sua partecipazione al Grande Fratello Vip sta destando non poco interesse da parte del pubblico, che sta iniziando a conoscerlo meglio, e ad apprezzarlo per i suoi modi gentili ed educati.

Grande Fratello Vip, Denis Dosio Bestemmia? Il video dell’istante preciso

Forse è uno dei pochi per cui Fulvio Abbate abbia speso delle parole gentili, definendolo educato, generoso e affabile. Denis nel corso della notte si è però reso protagonista di un episodio davvero poco carino. Pare infatti che il ragazzo nel mezzo di una conversazione con i compagni abbia usato una bestemmia. Non sarebbe la prima volta che succede nel corso delle edizioni del noto reality tv. Però mai ce lo saremmo aspettati dal ragazzo dolce ed educato. In molti sono i fan del programma ad aver udito la presunta bestemmia, nonostante l’episodio sia accaduto a notte fonda.

Io sento "Dio boia" però faccio un passo indietro perché non so se si possa considerare come bestemmia.#GFVIP pic.twitter.com/WtGQihQrYB — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 1, 2020

Questo è solo uno dei tanti commenti spuntati su Twitter, che ovviamente lasciano tutti senza parole. Non è chiara quale sia la parola utilizzata da Dosio e se effettivamente sia una bestemmia, ma dal “noooo” urlato dai compagni di stanza subito dopo, immaginiamo che non sia stata certamente una bella parola. Ora ovviamente non ci resta che aspettare un comunicato ufficiale da parte dei produttori del reality, che ovviamente dovranno esaminare attentamente il caso e poi prendere una decisione, o comunque comunicare ai telespettatori lo sbaglio. Fino a stasera non ci aspetta che attendere e soprattutto spulciare il profilo Instagram del Grande Fratello Vip, in attesa di notizie.