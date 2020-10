Massimiliano Morra, sapete che lavoro faceva prima di diventare attore?

Massimiliano Morra, sapete che lavoro faceva prima del successo come attore? Le curiosità sul concorrente del GF Vip 5.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo da qualche settimana, ma i colpi di scena sono all’ordine del giorno nella casa più spiata della tv. Merito del cast super stellare messo su da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone del reality show. E, tra i concorrenti più in vista di questa edizione, c’è senza dubbio lui, Massimiliano Morra, l’attore napoletano che, nella Casa, ha rivisto la sua ex Adua Del Vesco. Dopo un inizio ‘burrascoso’, i due si sono chiariti e convivono civilmente all’interno della casa. Con Adua, Massimiliano ha recitato in varie fiction di successo, ma sapete che lavoro faceva il bel Morra prima di diventare attore? Ve lo sveliamo subito!

Massimiliano Morra, che lavoro faceva prima de successo come attore: gli inizi del concorrente del GF Vip

Il suo debutto in tv arriva nel 2013, nella fiction Pupetta – Il coraggio e la Passione, al fianco di Manuela Arcuri. Da quell’anno, Massimiliano Morra è diventato uno degli attori più amati del nostro Paese. Protagonista di molte miniserie televisive di successo, come Il peccato e la vergogna e Furore- il Vento della speranza, l’attore non è stato il primo lavoro di Massimiliano. Prima di diventare famoso nel campo della recitazione, infatti, Massimiliano è stato un modello: sin da giovanissimo, diventa testimonial di molti brand famosi, italiani ed internazionali. E, nel 2010, viene eletto il più bello di Italia.

Oggi, Massimiliano è uno dei concorrenti ufficiali del GF Vip 5, ma, nel 2018, lo avevamo già visto sulla pista da ballo di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Ma è nella Casa più spiata della tv che Massimiliano si sta facendo conoscere fino in fondo, riscuotendo anche molto successo dal pubblico sui social. Riuscirà ad andare avanti nel reality e, perché no, conquistare un posto in finale? Non ci resta che attendere le prossime puntate del GF Vip 5!