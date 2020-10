Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: scopriamo insieme tutta la verità sulle foto famose foto del loro matrimonio

La storia d’amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ormai dura da ben 25 anni e oggi oltre al compleanno di lui, quest’anno si sono festeggiate anche le nozze d’argento. Un traguardo importantissimo per la coppia che è più solida che mai. Nonostante qualche tempo fa lui avesse dichiarato di dormire in camere separate, poiché lui russa e ha l’abitudine di andare a dormire molto tardi per guardare la televisione o leggere. Una coppia che basa la propria solidità sul rispetto reciproco e sulle affinità elettive, piuttosto che sui piaceri della carne, che ovviamente non vanno disdegnati, ma che non dovrebbero essere il fulcro di una relazione. Probabilmente sono anche i numerosi interessi che li accomunano. E anche Signorini aveva dichiarato che i due non erano affatto legati al desiderio sessuale e che invece trovassero piacere nello stare insieme a fare altro. Ad oggi però ci sono comunque molti punti interrogativi circa il loro matrimonio, e in particolare sulle foto del loro matrimonio.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: la verità sulle foto del matrimonio

Questo alone di mistero gira sempre sulla foto ormai iconica in cui Maria e Costanzo posano l’una affianco all’altro con una conduttrice apatica e priva di emozione. Bene, Fanpage ha deciso di andare a reperire quel famoso numero di ‘Gente’, per capire qualcosa in più… Fanpage ha acquistato l’edizione di Gente Mese del 1992 in cui è contenuta la foto e scoperto, così, che lo scatto risale a tre anni prima delle nozze e non fu assolutamente presentato come un fake dal direttore Sandro Mayer.

Pare infatti che il defunto Sandro Mayer, avrebbe voluto fortemente la coppia più chiacchierata del giornalismo italiano per un servizio fotografico posato, in abiti da sposi, per lo speciale di Gente Mese del 1992. Il motivo degli scatti che poi sono passati alla storia, non era l’occasione del loro vero matrimonio, ma un numero sugli sposi. Maurizio e Maria, si sono infatti sposati il 28 agosto 1995, ben tre anni dopo gli scatti incriminarti. Inoltre, Mayer chiese a Costanzo di firmare un editoriale di accompagnamento intitolato ‘Elogio del matrimonio’. Lo scritto in questione si trasformò in un vero e proprio elogio alla compagna Maria e una dolcissima dedica d’amore nei suoi confronti.