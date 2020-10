Ricordate Michele Maddaloni, ballerino di Saranno Famosi poi ribattezzato Amici? Ecco cosa fa oggi l’ex concorrente del talent di Canale 5.

Col suo arrivo ad Amici (all’epoca chiamato ancora Saranno Famosi), il talent show di Maria De Filippi apriva per la prima volta le porte anche alla danza classica. Era la seconda edizione del programma e il ballerino Michele Maddaloni si fece notare subito per il suo viso angelico e per la sua bravura che gli permise di accedere al cast della trasmissione. Decise di partecipare ai provini quasi per gioco, ma li superò e si trovò catapultato nelle file dei ragazzi di Saranno Famosi. La vincitrice di quell’edizione fu la cantante Giulia Ottonello, mentre Michele ottenne il quinto posto. Finito il talent, lavorò nel corpo di ballo di Buona Domenica per 3 anni prima di dedicarsi pienamente al teatro insieme ad compagnie teatrali. Non tutti sanno che dopo l’esperienza a Saranno Famosi, Michele Maddaloni ebbe una storia d’amore durata 4 anni con la sua insegnante nel programma, la ballerina professionista Maria Zaffino, di qualche anno più grande di lui, come confessò lui stesso nel 2012 in una intervista esclusiva di Cristian Gallella. Oggi Michele è felicemente fidanzato con la collega Martina Ronca, conosciuta nel 2014, e fa parte della ‘Compagnia d’operette Elena D’Angelo’ con cui si esibisce nei più prestigiosi teatri italiani.

Michele Maddaloni, com’è cambiato l’ex ballerino di Amici

Oggi Michele ha 39 anni ma sembra sempre un ragazzino anche se i lineamenti sono diventati un po’ più maschili e maturi. Capelli corti e barba, Michele condivide spesso le foto dei suoi spettacoli sui suoi account social, dove appare con i costumi di scena. Il suo profilo Instagram contiene anche molti aforismi sulla danza, il suo grande amore di sempre, e diverse foto mentre balla con la sua fidanzata Martina, conosciuta quando entrò in una compagnia per un parco tematico sul lago di Garda.

Auguriamo a Michele tanta fortuna e tanto successo per il suo futuro, che grazie al suo talento sarà sicuramente costellato ancora di tanti successi.

