Myriam Catania, sapete quanti anni ha? Nessuno lo immaginerebbe mai, ecco la vera età della concorrente del Grande Fratello Vip ed ex moglie di Luca Argentero.

Myriam Catania è un’attrice di tutto rispetto e ha una carriera scintillante alle spalle. Nipote diretta dell’attrice e regista Simona Izzo, Myriam è la figlia di sua sorella, Rossella Izzo, anche lei attrice e doppiatrice. Oltre che essere apprezzata per il suo talento e il suo lavoro, Myriam è amata per la sua bellezza, che non è poca, ma anche per la sua vita privata e sentimentale. L’attrice è stata infatti legata per molti anni a Luca Argentero, con cui è stata anche sposata. DAlla loro relazione non sono nati figli, ma ora entrambi sono diventati genitori grazie ai loro rispettivi compagni. Myriam è davvero bellissima, così come dimostra anche sul suo profilo Instagram, per questo nessuno immaginerebbe quanti anni ha: voi lo sapete?

Myriam Catania, sapete quanti anni ha? Rimarrete sbalorditi, ecco la verità

Myriam Catania è molto una delle attrici di punta di questa edizone del Grande Fratello Vip e ha dimostrato fin dai primi giorni grande personalità e soprattutto sensibilità, al punto da ‘beccarsi’ una nomination per la sua tendenza a intromettersi nelle discussioi altrui, cercando di fare da paciere. Bionda, capelli castani e mossi, occhi chiari, Myriam piace a tutti, uomini e donne, perché è sempre bella ed elegante, qualunque cosa indossi. Molti, però, si chiedono quanti anni abbia l’attrice. Con il suo viso angelico, sembra una bambina, ma non è esattamente così. Myriam, infatti, è nata il 12 dicembre del 1979, e dunque 40 anni, quasi 41. Certo, parliamo comunque di una donna giovane, ma non più di una ragazzina. A 41 anni Myriam oggi ha un compagno di nome Quentin Kammermann e un figlio di nome Jacques, di 3 anni.

Bellissima come poche, Myriam ha lasciato tutti senza parole con questa notizia che sta per superare i 40 anni. Voi lo sapevate?