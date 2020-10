Stefania Orlando, sapete che lavoro faceva prima di diventare famosa? Non lo immaginereste mai, ecco i dettagli sulla sua vita.

Stefania Orlando è un’attrice e conduttrice televisiva di successo e in uequesti giorni è finita sotto i riflettori per il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, il GF Vip. Finora il suo percorso all’interno del reality è stato abbastanza tranquillo, fatta eccezione per una durissima lite con Franceska Pepe, ma siamo sicuri che, andando avanti, ci saranno nuove dinamiche e stimoli anche per lei. Al GF Vip ha ritrovato Matilde Brandi, sua amica anche nella vita reale, con cui trascorre la maggior parte del tempo, condividendo risate e confessioni. La carriera di Stefania non ha certo bisogno di presentazioni perché è stata costellata di tanti momenti indimenticabili, con film e programmi di successo, ma sapete che lavoro faceva l’attrice prima diventare famosa? Alcuni non lo immaginerebbero mai!

Stefania Orlando è una delle protagonista del GF Vip e finora ha legato un po’ con tutti all’interno della casa. Data la sua lunga e scintillante carriera, non tutti forse sanno che la vita lavorativa di Stefania non è sata sempre rose e fiori, ma al contrario è stata in salita, soprattutto all’inizio. A questo proposito, sapete che lavoro faceva Stefania Orlando prima di diventare famosa? Molti non ne avranno idea, ma la risposta è questa: Stefania era agente immobiliare prima di diventare attrice e cercava di mantenersi con questo lavoro per non pesare sull’economia familiare e per poter inseguire il suo sogno di diventare una showgirl di successo. Sogno che poi si è avverato, visto che la Orlando nel tempo è riuscita a diventare quello che voleva. Da quegli inizi in passerella è partita poi la sua carriera, che è stata un’escalation di successi.

Oggi è un’attrice e showgirl amata dal pubblico e apprezzata per il suo carattere forte e il suo equilibrio. E a voi piace la Orlando?