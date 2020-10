Uomini e Donne, che lavoro fa Davide Lorusso, il corteggiatore della bellissima tronista Jessica Antonini? Tutti i dettagli.

Sin dalla sua prima apparizione nello studio di Uomini e Donne, Davide Lorusso ha letteralmente conquistato l’interesse e l’attenzione di tutti. Non soltanto quella di Jessica Antonini, la giovanissima e bellissima tronista di questa edizione del dating show di Canale 5, ma anche di tutto il pubblico presente in studio e quello a casa. Perché? Non solo per il suo particolare fascino e il fisico prestante, ma anche per la sua immensa somiglianza a Can Yaman, l’attore turco che, da diversi anni a questa parte, sta letteralmente facendo impazzire milioni di donne italiane. Insomma, si può chiaramente affermare che la sua presenza non è assolutamente passata inosservata all’interno degli studi di Mediaset. Ma cosa sappiamo esattamente di lui? Ed, in particolare, che lavoro fa Davide Lorusso? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, che lavoro fa Davide Lorusso?

Sappiamo benissimo che, a poche settimane dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, Jessica Antonini ha fatto la sua scelta. Ed ha deciso di aprire il suo cuore al suo corteggiatore Davide Lorusso. Sappiamo benissimo che, sin dal primo momento, i due non hanno mai nascosto il loro forte interesse e, soprattutto, legame. Sarà proprio per questo motivo che, dopo poco più di un mese dal suo ingresso negli studi di Canale 5, la giovanissima originaria di Terni ha deciso di continuare il suo percorso con lui al di fuori del contesto televisivo. Ma cosa sappiamo esattamente di Davide? Ed, in particolare, che lavoro fa Davide Lorusso? Sappiamo benissimo che, ancora prima di Uomini e Donne, il giovane ha preso parte anche a Temptation Island nelle vesti di tentatore. Ma nella vita ‘reale’, cosa fa?

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Davide Lorusso come lavoro faccia il bartender. E che abbia lavorato per un noto locale della movida milanese. Ma non solo. Perché il giovane di Como ha moltissime qualità. Non soltanto ha una passione spudorata per lo sport, e lo si vede chiaramente dal suo fisico, ma ha anche il desiderio di fondare una propria agenzia di catering.

