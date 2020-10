Uomini e Donne, Gianluca De Matteis: avete mai visto i genitori del tronista? Spunta la foto di famiglia.

È uno dei protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne. Parliamo di Gianluca De Matteis, il bel romano dai capelli ricci, uno dei due tronisti di questa edizione (al suo fianco, Davide Donadei). Bello, simpatico e brillante, ci ha messo poco, Gianluca, per farsi notare nel famoso studio di Canale 5, dove ha già conosciuto un bel po’ di corteggiatrici. Tra queste Lucrezia, contesa tra lui e il cavaliere del trono Over Armando. Per scoprire chi sarà la donna che ruberà il suo cuore, c’è bisogno di attendere ancora un po’, ma Gianluca ha tutte le intenzioni di trovare la persona giusta. Con la quale, in futuro, costruire una famiglia. E proprio alla sua famiglia, il giovane fisioterapista è molto legato. Avete mai visto i suoi genitori? Ecco uno scatto di famiglia pubblicato da Gianluca sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Uomini e Donne, il tronista Gianluca De Matteis: lo scatto con i genitori e la sorella

Un’edizione ricca di novità questa attuale di Uomini e Donne. E la novità più importante è quella dell’unione di trono classico e trono over. Un format del tutto nuovo, in cui troniste e troniste possono interagire con dame e cavalieri, e , questi ultimi, possono interagire con corteggiatrici e corteggiatori. Lo sanno bene Gianluca e Armando: il primo è tronista, il secondo è cavalier dell’Over, ma entrambi sono interessati alla corteggiatrice Lucrezia. Come si concluderà la ‘diatriba’? Staremo a vedere. Nel frattempo, conosciamo meglio il tronista romano, tra i protagonisti più amati di questa stagione. Il trentenne ha una famiglia molto unita, composta da mamma, papà e una sorella. Eccoli tutti insieme, in uno scatto postato da Gianluca sul suo Instagram:

Lo scatto, ovviamente, risale a qualche mese fa, visto che, durante il percorso a Uomini e Donne, i tronisti non possono utilizzare i social. “Quanto amore”, scrive Gianluca nella didascalia al post, in cui abbraccia la sua famiglia, davanti alla torta di compleanno. Che dire, Gianluca è da poche settimane a Uomini e Donne, ma è già diventato uno dei tronisti più amati dal pubblico. E voi, state seguendo il suo percorso sul trono? Quale delle corteggiatrici vi sembra più adatta a lui?