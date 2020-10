Uomini e Donne, Jessica e Davide sono usciti insieme dal programma: il gesto subito dopo la scelta non è passato inosservato.

Oggi, 2 ottobre 2020, nello studio di Uomini e Donne c’è stata una sorpresa davvero incredibile. La tronista Jessica ha deciso di abbandonare il programma tra le braccia del suo corteggiatore Davide: le cose sono andate diversamente da quanto si aspettava ma non sopportava più la lontananza da lui. Così la giovane che si è accomodata sulla famosa sedia rossa solo poche settimane fa, ha salutato oggi il pubblico e Maria de Filippi per vivere la sua storia d’amore lontano dalle telecamere. Non appena è terminata la puntata, i due hanno chiacchierato con la redazione: nel video pubblicato su Witty Tv però è comparso un gesto inaspettato. Ecco di che si tratta.

Uomini e Donne, Jessica e Davide: il gesto inaspettato subito dopo la scelta

Jessica e Davide hanno abbandonato Uomini e Donne insieme: la coppia nata nel famosissimo dating show dopo poche settimane dal suo inizio sembra essere già molto affiatata. Al termine della puntata, hanno chiacchierato avanti le telecamere di Witty: un gesto inaspettato però ha catturato l’attenzione di tutti. La redazione di Uomini e Donne, prima di tutto ci ha tenuto a specificare: “Sapete quali sono le disposizioni di sicurezza per le regole anti Covid. Avete l’obbligo di distanza e l’obbligo di indossare la mascherina. Se decidete di non farne utilizzo e di non rispettare queste regole dovete dirmi se è una responsabilità che decidete di prendervi. Deve essere una volta scelta”. Entrambi hanno deciso di non rispettare le regole ed hanno dichiarato: “La nostra scelta è di levare la mascherina e stare vicini”. In piena emergenza Coronavirus, tale scelta ha attirato l’attenzione di tutti: entrambi avranno la certezza di essere ‘sani’, o meglio, ‘negativi’. E’ cominciata poi l’intervista. Entrambi hanno confessato di aver avuto un colpo di fulmine. “Non siamo normali” ha detto Jessica. Davide ha aggiunto: “Siamo l’opposto su molte cose, lei è un vulcano mentre io sono più pacato. Forse per questo, va bene”.