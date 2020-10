Luca Dorigo, come è diventato oggi l’ex tronista di Uomini e Donne: trasformazione incredibile; ecco come si mostra oggi.

È stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. Anche perché, sul famoso trono rosso di Canale 5, si è seduto per ben tre volte. Parliamo proprio di lui, Luca Dorigo, protagonista di ben tre stagioni della trasmissione di Maria De Filippi. Nato a Iesolo nel 1980, è nel 2005 che Luca approda per la prima volta nello studio di Canale 5: un’esperienza che non finì bene, col no ricevuto dalla corteggiatrice Amalia. In molti lo ricordano con i suoi capelli lunghi e biondi, ma sapete come è diventato oggi l’ex tronista? Vi mostriamo qualche foto pubblicata da lui sul suo canale Instagram.

Luca Dorigo, come è diventato oggi l’ex tronista di Uomini e Donne: addio capelli biondi

Ricordate Luca Dorigo, uno dei tronisti più famosi di Uomini e Donne? Ebbene, dimenticate i lunghi capelli lisci e biondi: oggi Luca si mostra in un aspetto completamente diverso. Capelli corti, moro e super tatuato, oggi Luca è un famoso dj, come si legge anche sul suo nickname di Instagram. In seguito, alcune immagini postate proprio da Luca sul suo canale Instagram ufficiale:

Eh si, Luca si presente con meno capelli, ma qualche tatuaggio in più, rispetto a come lo abbiamo visto nello studio di Uomini e Donne. Sul suo profilo, tantissimi scatti che lo immortalano alla consolle, durante le sue serate da dj:

Insomma, un gran bel cambiamento per Luca. Che, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, il bel Dorigo è stato legato all’ex gieffina Melita Toniolo, ma anche quella esperienza non è stata fortunata: la concorrente lo ha tradito proprio nella Casa del Grande Fratello, con Alessandro Tersigni. Successivamente, Luca è stato legato anche a Georgette Polizzi, che abbiamo visto a Temptation Island.

E sul profilo Instagram di Luca non mancano selfie, anche il compagnia del suo adorato cane. A quanto pare, però, Luca non ha trovato ancora la persona giusta: stando al suo profilo social, l’ex tronista è al momento single. E voi, cosa pensate del nuovo look di Dorigo? Lo preferite ora o con la chioma bionda che sfoggiava ai tempi di Uomini e Donne?