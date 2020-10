Al Bano è uno dei cantanti più famosi e apprezzati in Italia, il suo successo è inarrestabile, ma sapete cosa ha fatto con i primi soldi che ha guadagnato cantando? Incredibile retroscena.

Al Bano Carrisi è uno degli artisti più famosi e amati del panorama italiano: sapete come ha speso i primi soldi guadagnati cantando? Scopriamo i dettagli. Nato a Cellino San Marco, classe 1943, la sua voce strepitosa lo ha consacrato come il cantante di maggiore successo del nostro panorama musicale. Al Bano ha vinto una serie infinita di premi, dai dischi d’oro a quelli di platino, passando per il festival di Sanremo. Molto legato alla sua terra, alla sua famiglia, aveva fin da piccolo le idee chiare su quale sarebbe stata la sua carriera e il tempo gli ha dato ragione. Figlio di contadini, Al Bano resta ancora oggi legato alla coltivazione della terra, forte di quei principi e quei valori che solo il duro lavoro riescono a insegnare. In un’intervista concessa a Maurizio Costanzo, il grande artista ha raccontato molto di sé, fin dal suo arrivo a Milano in cerca di un’opportunità, spiegando come non si sia mai arreso e abbia lavorato in ogni campo pur di mantenersi in attesa della grande occasione. Proprio durante l’intervista con Maurizio Costanzo, famosissimo conduttore da poco intervenuto anche sulla polemica che si è verificata al GF Vip, Al Bano ha rivelato un dettaglio toccante, un gesto incredibile: cosa ha fatto con i primi soldi guadagnati cantando.

Al Bano, ecco come ha speso i primi soldi guadagnati come cantante

Al conduttore Maurizio Costanzo, il cantante Al Bano, che di recente ha confermato una splendida notizia, ha rivelato molto di sé, raccontando una carriera costellata di successi e una vita sempre movimentata e piena di emozioni. In particolare, il cantante ha fatto una rivelazione incredibile riguardo al suo passato. Al Bano ha spiegato che nel 1867 i primi soldi guadagnati grazie al canto, un assegno di otto milioni di lire ottenuto grazie alla carriera discografica, li spedì al padre o meglio ai genitori, per l’acquisto di un trattore che potesse aiutarli nel loro lavoro. Un gesto incredibile, davvero degno del grande artista che è. Il fatto che Al Bano abbia scelto di spendere in questo modo i primi guadagni dimostra quanto sia legato e orgoglioso della sua famiglia e dei tanti sacrifici fatti. La nobiltà e l’amore di figlio dimostrati dal cantante confermano la fibra morale di un artista che con la sua voce incredibile e la sua musica ha fatto la storia della musica italiana.

Un gesto davvero toccante quello di Al Bano, non trovate?