Alessandro Greco è un famosissimo conduttore italiano originario di Grottaglie che è stato alla guida del celebre programma “Furore”, ma in molti non conoscono un importante retroscena sul suo passato. La sua carriera è iniziata come presentatore per alcune radio grazie al talento di imitatore fino a quando approda a “Furore” celebre programma musicale in cui due squadre di personaggi famosi si sfidavano in giochi canori fino alla decretazione di quella vincitrice grazie ai punti ottenuti. Alessandro Greco ha anche delle spiccate doti canore come abbiamo avuto modo di scoprire qualche tempo fa grazie alla sua partecipazione al programma “Il Cantante Mascherato” condotto dalla splendida Milly Carlucci, che ha di recente rilasciato un intervista esclusiva alla nostra redazione. Per questa suo talento musicale, è proprio lui a cantare la celebre sigla del programma “Furore” divenuta un tormentone che persiste ancora oggi. Alessandro Greco è un grande showman italiano, ma in molti non sono a conoscenza di un retroscena del suo passato: scopriamo i dettagli.

Alessandro Greco, il retroscena inedito sul suo passato

Oltre ad essere un celebre conduttore e un incredibile imitatore, ha anche partecipato come concorrente a diversi programmi televisivi come La Talpa e Tale e Quale Show, dimostrando ancora una volta il suo talento canoro. Alessandro Greco, seguito su Instagram da oltre ventimila fan, ha di recente postato sui social un’immagine che lo ritrae in divisa, rivelando un importante retroscena sul suo passato. Il conduttore, infatti, ha servito il nostro paese facendo il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri. La foto in questione immortala un giovanissimo Alessandro Greco per cui il tempo sembra non essere mai trascorso, con la divisa ufficiale e un sorriso fiero e orgoglioso. L’artista, uomo di grandi valori e principi morali, porta evidentemente nel cuore la profonda morale che scaturisce da un’esperienza come quella nell’arma.

