Ricordate Maria Elena Vandone? Ha vinto la quarta edizione di Ballando con le Stelle: ecco cosa fa oggi l’ex vincitrice

Ballando con le stelle è un programma televisivo italiano in onda dal 2005 su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. La trasmissione è l’adattamento italiano del talent show “Strictly Come Dancing”, format britannico della BBC. Il programma è un talent show con protagonisti personaggi famosi provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport che si esibiscono sul palco con ballerini professionisti. Le loro esibizioni sono giudicate da una giuria di esperti. Il programma ha un grosso seguito ed è giunto alla quindicesima edizione. Ogni anno si rinnova la sfida tra la Carlucci e Maria De Filippi. Dopo anni in cui la conduttrice non riusciva a contrastare la rivale, negli ultimi anni Ballando con le Stelle sta tenendo testa a C’è posta per te e Tu si que Vales.

Tra le vincitrici del programma della Carlucci figura Maria Elena Vandone. Per chi non se la ricorda, di seguito vi diciamo chi è e cosa fa oggi.

Che fine ha fatto Maria Elena Vandone?

Maria Elena Vandone è la vincitrice della quarta edizione di Ballando con le Stelle. La donna riuscì addirittura a battere Anna Falchi e Ivan Zazzaroni, attuale giudice del talent show. La Vandone, oltre ad essere laureata in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, è una giornalista, attrice e showgirl. La sua prima apparizione è stata un cameo nel film Streghe verso nord di Giovanni Veronesi. L’apice del successo, però, lo raggiunge con il talent show di Milly Carlucci, dove vince in coppia con Samuel Peron con l’80% dei voti. Dopo l’esperienza nel programma di Rai Uno, la Vandone ha affiancato Carlo Conti ne I migliori annii ed ha recitato nella settima edizione di Don Matteo.

Quella di Don Matteo è stata una delle sue ultime apparizione televisive. La Vandone è da un po’ lontana dal piccolo schermo, ma di recente ha pubblicato nella collana Mondadori Electa il libro “Professional Smiler – L’arma del sorriso” per affrontare il cambiamento. Maria Elena Vandone, però, ricorda con affetto la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci. Sul suo profilo Instagram, che conta oltre ventisettemila seguaci, l’attrice e giornalista ha pubblicato alcune stories nel quale ha ripreso alcuni estratti del programma in cui si esibisce insieme a Samuel Peron. Nella biografia del sul suo profilo social, inoltre, ha scritto: “Un giorno ho vinto Ballando con le Stelle, poi mille cose differenti…“.