Ballando con le Stelle, scintille in diretta: Carolyn Smith ‘zittita’

Scintille in diretta nella puntata di stasera di Ballando con le Stelle: Carolyn Smith ‘zittita’ dalla concorrente

Questa sera è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle, programma televisivo condotto da Milly Carlucci su Rai Uno in prima serata. Nonostante tutte le difficoltà che hanno segnato la vigilia, il talent show ha deciso di andare regolarmente in onda e gli ascolti stanno dando ragione alla Rai. Il programma della Carlucci conferma di essere una delle punte di diamante della rete pubblica. Nella puntata di stasera c’è stato un diverbio in diretta e Carolyn Smith è stata quasi ‘zittita’ da una concorrente del programma.

Ballando con le Stelle, scintille in diretta con Carolyn Smith

Nella puntata di stasera di Ballando con le Stelle, Lina Sastri, concorrente del programma, ha avuto un battibecco con Carolyn Smith, giudice molto esperto ma anche intarsigente. La Sastri si è esibita con un charleston insieme al suo partner Simone Di Pasquale. Al termine dell’esibizione, però, la Smith ha avuto da ridire e la Sastri ha cercato di ‘zittirla’, affermando che secondo lei il giudice ha espresso commenti che vanno oltre la danza. L’attrice è stata calmata dal suo partner, che invitava la Sastri, oltre che ad abbassare i toni, anche a non esagerare con i commenti. La Smith è rimasta quasi sbigottita di fronte alle dichiarazioni della Sastri.

Dopo il battibecco anche la Lucarelli ha commentato lo sfogo della Sastri, dichiarando: “Nessuno ha mai fatto questo a Carolyn Smith“. Riguardo all’esibizione, invece, ha aggiunto: “Ha ballato benino. Finalmente ho visto la sua personalità. Me la descrivevano fumantina e finalmente l’ho vista“. La Sastri ha ottenuto 32 punti e il voto più basso (5) ovviamente è stato quello della Smith. Il voto più alto, invece, è stato quello di Fabio Canino, che addirittura ha assegnato il voto 8 alla coppia.