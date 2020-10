Raimondo Todaro torna nello studio di Ballando con le Stelle dopo l’operazione e non riesce a trattenere le lacrime

Questa sera è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle, programma televisivo in onda su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci. Il talent show ha vissuto un periodo molto complicato a causa del Covid-19. Il temibile virus ha colpito anche alcuni componenti del cast del programma, tra i quali il ballerino Samuel Peron e il concorrente Daniele Scardina. La trasmissione, però, è andata regolarmente in onda e ogni sabato sera contende lo scettro a Tu si que Vales, programma in onda su Canale 5.

Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro torna in lacrime in studio

Nella puntata di stasera di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro è tornato in studio dopo l’operazione. Il ballerino professionista ha saltato la scorsa puntata, costringendo la sua partner, Elisa Isoardi, a ballare da sola in studio. Todaro è tornato in studio e dopo il valzer con la Isoardi non è riuscito a trattenere le lacrime. È stata una delle prime volte che il ballerino, nonché volto di punta del programma, è apparso visibilmente emozionato. La coppia ha ricevuto i complimenti della giuria, in modo particolare di Carolyn Smith, che ha apprezzato soprattutto il coraggio del ballerino: “Non è facile fare le prese dopo un’operazione del genere“.

La Lucarelli, invece, ha apprezzato l’impegno, ma ha chiesto qualcosa in più alla coppia, in modo che possano puntare alla vittoria finale. Il giudice, infatti, ha assegnato il voto 6 alla coppia. Il loro punteggio è stato comunque uno dei più alti della puntata. Raimondo Todaro e Elisa Isoardi restano una delle coppie favorite per la vittoria. Il loro feeling continua ad essere forte anche lontani dalle telecamere, ma al momento non è stata annunciata alcuna storia d’amore.