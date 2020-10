Il bambino che vedete in questa foto oggi è un attore famosissimo, molto affascinante e protagonista di una serie che ha avuto un successo incredibile: riuscite a riconoscerlo?

Folti capelli bruni, grandi occhi scuri e un’espressione a metà tra il curioso e il divertito: il bambino in questa foto oggi è un attore famosissimo, riuscite a capire di chi si tratta? Parliamo del talentuoso e affascinante Marco D’Amore, protagonista della serie di infinito successo “Gomorra”. Guardando bene l’immagine, possiamo notare che le labbra, arricciate in un tenero broncio, non sono cambiate così come i lineamenti delicati che hanno reso l’attore uno degli uomini più ammirati della televisione italiana, che ha ammaliato innumerevoli fan. Marco D’Amore è di origine napoletana e ha seguito la strada della recitazione come suo nonno, che ha lavorato con il grande Nino Taranto. Il grande successo arriva con la partecipazione a Gomorra, la serie evento che ha catalizzato l’attenzione del mondo ottenendo un grande successo di critica e pubblico sul cui ritorno è appena stato rilasciato un annuncio ufficiale. Il talento e la capacità interpretativa di Marco D’amore hanno reso il personaggio di Ciro Di Marzio “Immortale” proprio come il suo soprannome. Nella foto che vi abbiamo mostrato di questo bel bambino, possiamo scorgere l’intensità dello sguardo di colui che, oggi, è un attore famosissimo.

Il bambino in foto è il famosissimo attore Marco D’Amore, l’avevate riconosciuto?

Grazie al suo talento e alle emozioni che riesce a trasmettere con il suo personaggio, Marco D’Amore si è aggiudicato un prestigiosissimo premio. Oltre a Gomorra, infatti, l’attore ha recitato nel film dedicato a Ciro Di Marzio “L’Immortale” di cui è stato anche regista e per cui ha vinto il Nastro d’Argento come miglior regista esordiente. Un successo meritatissimo per un artista che si conferma tra i più completi e talentuosi del panorama italiano. E così quel bambino in foto pieno di sogni si è trasformato definitivamente nell’attore famosissimo che merita di essere. Siamo sicuri che la carriera di Marco D’Amore sarà inarrestabile e lastricata di grandi soddisfazioni e tutto il pubblico, così come i migliaia di fan che seguono il suo profilo Instagram, non vedono l’ora di vederlo nell’ultima stagione di Gomorra e scoprire il destino del suo personaggio.

E voi, avevate riconosciuto il famosissimo attore in questo bimbo dallo sguardo così intenso?