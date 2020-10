Belen Rodriguez, come si faceva chiamare da bambina: “Mia mamma ascoltava e mi sgridava”, ecco l’inedito retroscena, la showgirl lo ha appena raccontato.

Belen Rodriguez è senza alcun dubbio una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. Bellissima e dalla forte personalità, è stata sotto i riflettori negli ultimi mesi anche per la sua vita privata, a causa della separazione con Stefano De Martino e dei flirt che le sono stati attribuiti. L’ultimo, quello con il noto hair stylist Antonino Spinalbese, sembra essere ormai molto più di una semplice conoscenza, visto che i due sono sempre più spesso insieme e si mostrano insieme anche sui social. Sempre attivissima sul suo profilo Instagram, Belen pubblica praticamente tutto della sua vita quotidiana e ultimamente ha mostrato anche Antonino. In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, la conduttrice di Tu Si Que Vales si è molto aperta e ha raccontato diverse cose della sua vita presente e passata, confermando di non essere single in questo momento e raccontando anche un inedito e incredibile retroscena sul suo passato. Sapete come si faceva chiamare da bambina Belen? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Belen Rodriguez, come si faceva chiamare da bambina: “Mia mamma ascoltava e mi sgridava…”, ecco l’inedito retroscena

Belen Rodriguez è una persona molto sincera e lo ha sempre dimostrato nella sua vita e nel suo lavoro. In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, l’amatissima showgirl si è raccontata senza freni e senza filtri, parlando della sua vita sentimentale e anche del suo matrimonio con Stefano De Martino. Non è tutto però, perché Belen ha parlato della sua famiglia e della sua vita passata, raccontando un inedito retroscena che riguarda la sua infanzia. Da piccola, infatti, Belen diceva agli altri di chiamarsi in un modo diverso dalla realtà. La Rodriguez, infatti, si faceva chiamare Flor Monica. Il motivo è davvero incredibile e lei lo ha raccontato col sorriso: “Mia zia mi aveva portato a vedere il musical Cats e la protagonista si chiamava Flor Monica. Ero impazzita per lei e dicevo a tutti che mi chiamavo così. Mia mamma ascoltava da lontano e mi sgridava”, ha detto la conduttrice, che è da sempre legatissima alla sua famiglia.

In merito alla sua famiglia e alle difficoltà economiche che ha vissuto, Belen le ha definite un qualcosa che non l’ha segnata, ma le ha insegnato a vivere. Cosa ne pensate delle sue parole?