Benedetta Parodi: ‘È il momento più temuto’, la rivelazione inaspettata

Alcune ore fa, Benedetta Parodi si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione inaspettata: ‘È il momento più temuto’, cos’è successo.

Sempre molto attiva e solita a condividere ogni cosa sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, Benedetta Parodi si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione inaspettata. E così, dinanzi ad un gustosissimo e caldissimo caffè di prima mattina, la colonna portante di ‘Senti chi mangia’ ha dedicato un po’ di tempo ai suoi sostenitori. E, com’è solita fare, ha raccontato dei suoi impegni della giornata. È sabato e, quindi, a differenza degli altri giorni, non deve portare i suoi figli a scuola. Da quanto traspare dalle sue parole, però, non si prospetta affatto una giornata rilassante e tranquilla. Anzi, tutt’altro. ‘È il momento più temuto’, ha detto Benedetta Parodi, lasciandosi andare, quindi, a questa rivelazione inaspettata. Ecco, ma siete curiosi di sapere a cosa si sta riferendo esattamente l’ex colonna portante di ‘Cotto e Mangiato?’. Scopriamo insieme ogni minima cosa.

Benedetta Parodi, la rivelazione inaspettata: le sue parole su Instagram

Siamo agli inizi di Ottobre e, da pochissimi giorni, siamo entrati a tutti gli effetti nei mesi autunnali. È tempo, quindi, di fare il cambio degli armadi. Ed, ovviamente, fare il classico cambio di stagione. Lo sa bene Benedetta Parodi. Che, nonostante il sabato e, quindi, il giorno di festa, ha voluto dedicarsi a questa attività davvero incredibile. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. Che, proprio pochissime ore fa, ha svelato ai suoi sostenitori i suoi progetti per questa giornata di inizio Ottobre. ‘Non è vero che non farò niente, in realtà lavorerò moltissimo’, ha continuato a dire Benedetta Parodi prima di lasciarsi andare ad una vera e propria rivelazione inaspettata.

‘Mi metterò ad affrontare il cambio degli armadi. Le cose estive non ci possono più stare. Iniziano a mescolarsi con quelle invernali’, ha continuato a dire Benedetta Parodi prima della rivelazione inaspettata. ‘È il momento più temuto dell’anno’, ha concluso la colonna portante. In effetti, come si può darle torto?

