Ha interpretato la bellissima Carlotta nell’amatissima serie i Cesaroni, ma ha iniziato a recitare da piccolissima: riuscite a ricordare dove l’avevamo già vista?

La bellissima Carlotta è stato un personaggio di rilievo della serie I Cesaroni, che ha fatto innamorare follemente Walter, migliore amico di Marco nonostante il carattere a tratti capriccioso ma fondamentalmente molto dolce. A prestarle il volto è stata la talentuosa Roberta Scardola, attrice e ballerina originaria di Roma, classe 1986. La sua dote naturale per la recitazione e il suo immenso talento sono stati precocissimi, infatti ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo fin dalla tenera età, proprio come un altro membro del cast di recente approdato ad una serie Netflix. Per interpretare Carlotta ne I Cesaroni sfoggiava una chioma biondissima, ma riuscite a ricordare dove l’abbiamo già vista con una massa di capelli riccioli e scuri? Un indizio: faceva parte del cast anche la splendida Elena Sofia Ricci, anche lei protagonista della fortunatissima serie I Cesaroni e Roberta Scardola ricopriva il ruolo di sua figlia.

Roberta Scardola ha interpretato Carlotta ne “I Cesaroni”, ma dove l’abbiamo già vista?

La talentuosa Roberta Scardola, un vero fenomeno fin da piccolissima, ha raggiunto la notorietà con il ruolo di Giulia nel fortunatissimo Caro Maestro, dove interpretava la figlia della protagonista, Elisa, ovvero della celebre Elena Sofia Ricci. Diversi anni dopo le due attrici si sono ritrovate a condividere ancora il set de I Cesaroni nei rispettivi ruoli di Carlotta e Lucia. Roberta Scardola è stata una vera e propria bimba prodigio con un talento innegabile per la recitazione. Oltre a Caro Maestro ha fatto parte del cast di Ma il portiere non c’è mai e Provaci ancora prof! Ha condotto il Social World Film Festival di Giuseppe Alessio Nuzzo per molti anni di seguito ed è stata la madrina della nazionale calcio attori. Ad oggi, la bellissima attrice si è dedicata al campo della moda e possiede un negozio di abbigliamento a Roma, sua città d’origine. Ecco una foto di Roberta Scardola in Caro Maestro.

Ricordavate la talentuosa Roberta Scardola in Caro Maestro?