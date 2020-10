Dove vive Marcella Bella? La scelta ‘per amore’ della cantante

Sapete dove vive Marcella Bella? La cantante ha fatto una scelta ‘per amore’: ecco dove si è trasferita di recente

Marcella Bella nasce a Catania il 18 giugno del 1952. All’età di tredici anni vince il Festival degli sconosciuti di Ariccia, organizzato da Teddy Reno. La vittoria, però, non le viene assegnata, perchè aveva due anni in meno rispetto a quelli previsti nel regolamento del concorso. Nel 1968 incontra Ivo Callegari, già produttore di Caterina Caselli. Entra così nella CGD e incide il primo 45 giro. Sul lato A c’era “Un ragazzo nel cuore“, scritta da Mogol e Roberto Soffici, sul retro “Il pagliaccio“, con cui partecipa al girone B del Cantagiro. Marcella raggiunge l’apice del successo negli anni settanta con Montagne verdi, brano scritto dal fratello Gianni Bella. Nel corso della sua carriera ha pubblicato tantissimi album, molti anche di successo, e può contare su ben otto partecipazione al Festival di Sanremo e addirittura quattordici presenze al Festivalbar. Per chi volesse conoscere altre curiosità sulla cantante, vi invitiamo a continuare a leggere l’articolo, nel quale vi diciamo anche dove vive.

Dove vive Marcella Bella?

Marcella Bella è nata e cresciuta in Sicilia ed è molto legata alla sua terra natia. Così come tanti artisti, però, la cantante ha dovuto abbandonare la sua terra di nascita, sia per esigenze lavorative che sentimentali. Marcella si è trasferita a Milano, dove vive da alcuni anni. Proprio nel capoluogo lombardo ha dato via alla sua splendida carriera. La cantante, però, si è trasferita a Milano anche ‘per amore’. Da giovanissima, Marcella ha avuto un flirt con Red Canzian, all’epoca appena divenuto il bassista dei Pooh. La loro storia d’amore, però, è durata solo pochi mesi. Nel 1979 la cantante ha conosciuto l’imprenditore milanese Mario Merello, con il quale si è sposata nel 1989. La coppia ha avuto tre figli: il primogenito Giacomo, nato nel 1980, Carolina, nata nel 1992, ed infine Tommaso, nato nel 1993. Pare che proprio per poter vivere a pieno la sua storia d’amore, la cantante si sarebbe trasferita a Milano. Per poter crescere i suoi bambini, inoltre, Marcella si è ritirata a vita privata per qualche anno, ma negli ultimi anni è tornata sul palco e più in forma di prima.

Nel 2018 ha partecipato come coach e giurata alla prima edizione di Ora o mai più, programma condotto da Amadeus su Rai Uno. La cantante ha partecipato anche alla seconda edizione del programma come coach di Silvia Salemi, che si è classificata al terzo posto.