Elettra Lamborghini preoccupata: ‘La opereranno adesso’, cos’è successo

In alcune delle sue recentissime Elettra Lamborghini si è mostrata visibilmente preoccupata: ‘La opereranno adesso’, cos’è successo.

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, Elettra Lamborghini non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa delle sue giornate e della sua vita con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, in piena preparazione del suo matrimonio. Quando, spesso e volentieri, li ha resi partecipi di ogni minima cosa. A partire, quindi, dalla location per l’addio al nubilato. Fino all’abito da sposa e tanto altro ancora. E lo ha rifatto anche qualche ora fa. Certo, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, pochissime ore fa, la bellissima cantante e suo marito hanno dato inizio al loro viaggio di nozze. Ma, sia chiaro, adesso non ci riferiamo affatto a questo. Piuttosto, a qualcos’altro che rende Elettra Lamborghini letteralmente e realmente preoccupata. A mostrarsi così ai suoi sostenitori è stata la diretta interessata stessa. Che, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo profilo social ufficiale, ha svelato ogni cosa nel minimo dettaglio. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: cosa sta accadendo esattamente? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa.

Elettra Lamborghini preoccupata su Instagram: cosa sta succedendo

Ancora prima della messa in onda della sua intervista a Verissimo, Elettra Lamborghini, com’è suo solito fare, è intervenuta sul suo canale Instagram, mostrandosi veramente e letteralmente preoccupata. Sappiamo benissimo che con i suoi adorati sostenitori, la cantante non perde mai occasione di poterli rendere partecipi di ogni cosa. È proprio per questo motivo che una cosa del genere non poteva affatto tenerla per sé. E, soprattutto, non poteva condividerla con chi, da sempre e per sempre, la sostiene e la supporta. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il suo cavallo, con il quale ha condiviso ben sedici anni, abbia avuto una forte colica renale. E che per questo motivo abbia deciso di farlo operare. ‘Non ho avuto scelta. Ha male’, ha detto Elettra Lamborghini ai suoi sostenitori chiaramente preoccupata. E chiedendo, tra l’altro, ai suoi sostenitori una preghiera per il suo cavallo, al quale, sappiamo benissimo, che la cantante è molto legata e affezionata.

‘La opereranno adesso. Mandatele tante preghiere vi prego’, ha continuato a scrivere Elettra Lamborghini ai suoi sostenitori, da come si può chiaramente comprendere ed immaginare, visibilmente preoccupata. Anche perché, da come si legge, Elettra e il suo cavallo hanno condiviso ben 16 anni insieme. E, quindi, è più che normale che sia così ansiosa. Al momento, ovviamente, non possiamo darvi alcuna informazione al riguardo. Appena sapremo qualcosa, vi terremo aggiornati. In bocca al lupo!

