Avete mai visto la sorella di Gabriel Garko? La somiglianza è davvero impressionante: date un’occhiata a questo post pubblicato da Laura Oliviero.

Gabriel Garko è al momento uno dei personaggi televisivi più chiacchierati del momento: il suo coming out nella casa del Grande Fratello ha attirato l’attenzione di tutti. Ne ha parlato ancora nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo: ha raccontato di aver vissuto una lunga storia d’amore segreta con Riccardo. “I miei genitori e le mie sorelle non mi hanno mai giudicato per le mie scelte, anzi mi hanno sempre protetto e coperto. Prima di iniziare a fare questo mestiere ho sempre vissuto bene la mia sessualità, in casa lo hanno sempre saputo. Poi avevo la convinzione che se avessi dichiarato il mio orientamento non avrei più lavorato. Inoltre, avevo paura che il pubblico potesse sentirsi preso in giro, ma il primo ad essersi preso in giro sono stato io” ha confessato alla conduttrice Mediaset. Ma chi sono le sorelle di Gabriel? Sono tre: le maggiori, Nadia e Sonia, e la minore Laura. Conosciamo qualche dettaglio sulla piccola, Laura, di tre anni più giovane di Gabriel. La loro somiglianza è sorprendente.

Gabriel Garko, avete mai visto la sorella Laura? La somiglianza è sorprendente

Gabriel Garko ha una sorella di nome Laura che è praticamente la sua copia. La somiglianza tra loro è davvero sorprendente: lei è tre anni più giovane e dal suo account Instagram abbiamo scoperto che è una make up artist. Il legame che lega fratello e sorella è davvero incredibile: ha reso Gabriel zio quando ha dato alla luce tre splendidi figli. Laura condivide spesso scatti del suo fratellone, ma c’è una fotografia pubblicata sul suo account Instagram davvero impressionante. Guardate il post:

In questa foto sembrano davvero gemelli, non credete?