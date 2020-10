Gabriele Rossi: età, Gabriel Garko e l’episodio che ha cambiato la sua vita

Chi è Gabriele Rossi: età, Instagram, Gabriel Garko e quell’episodio che gli ha cambiato la vita; scopriamo di più e conosciamolo insieme!

Lo abbiamo visto in Tv! Lo abbiamo conosciuto sul piccolo schermo. Il mondo dello spettacolo è la sua seconda casa. Dalle mille sfaccettature e peculiarità, conosciamo Gabriele Rossi. Scopriamo insieme quanti anni ha, quanto è famoso su Instagram, del suo rapporto con Gabriel Garko e soprattutto, voi conoscete qual’è l’episodio che gli ha cambiato la vita? Scopriamo insieme tutto questo.

Chi è Gabriele Rossi, età, Instagram e quell’episodio che gli ha cambiato la vita

Bellissimo, occhi azzurro cielo, fisico scolpito, Gabriele Rossi è della classe ’88 ed è nato ad Alatri in provincia di Frosinone, ed ha oggi 32 anni. E’ un volto affermato nel mondo dello spettacolo ed ha iniziato la sua carriera da ballerino molto presto. La danza classica è infatti per lui una passione che coltiva sin da quando era bambino. Sapete che ha conseguito il diploma Scientifico ed inoltre all’età di 15 anni ha vinto una borsa di Studio con il premio Danza Si che gli ha permesso di poter coltivare il suo grande sogno,indovinate dove? Nella Grande Mela. Gabriele si è spostato infatti a New York per approfondire la sua passione per la danza. Oltre che ballerino il giovane è anche coreografo, ed è riuscito ad ottenere numerosi riconoscimenti. Oltre alla danza, per Gabriele si sono presto aperti nuovi orizzonti. E’ infatti divenuto famoso in televisione per aver partecipato in numero fiction ed è stato inoltre uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip nel 2016. Queste apparizioni gli hanno dato maggiore visibilità e gli hanno inoltre permesso di farsi conoscere meglio dal pubblico italiano. Ma voi sapete come ha fatto Gabriele Rossi a diventare attore? Ve lo sveliamo noi.

La sua carriera da attore è cominciata per caso. Dopo aver accompagnato sua sorella a fare un provino, pare abbiano richiesto anche le foto di Gabriele. Da li è stato chiamato per recitare nella fiction Amiche Mie, in cui vestiva i panni di Pietro. Da lì riempie il suo curriculum di numerose esperienze televisive. Lo abbiamo visto nei panni di Fortunato nella fiction L’Onore e il Rispetto, accanto a Gabriel Garko: è qui che i due si saranno stretti la mano per la prima volta? Ma Gabriele ha recitato in tante altre fiction come Tutti pazzi per Amore 2 e 3, L’Isola di Pietro, Un Passo dal cielo. Insomma ha potuto spaziare in tantissimi ruoli, ed è ovviamente apprezzato dal pubblico per la sua bellezza e bravura.

Ma non finisce qui, perché anche su Instagram Gabriele è molto famoso. Le sue esperienze lavorative lo hanno portato ad ottenere un grande successo anche sui social. Dal suo profilo Instagram infatti possiamo vedere che il giovane ballerino ha un seguito di oltre 179 mila followers, e possiamo notare ben 172 scatti postati che hanno riscosso un ampio numero di like di commenti di pieno apprezzamento!

Inoltre in questi ultimi giorni è stato uno dei protagonisti più chiacchierati dei titoli di Gossip dopo che Gabriel Garko ha fatto il suo coming out e da un’anticipazione della puntata che andrà in onda questo pomeriggio di Verissimo, scopriamo che Garko avrebbe dichiarato e confermato di avere avuto una storia con lui e che oggi tuttavia sono i due in ottimi rapporti. Scopriremo di più nella puntata, non perdetevela!