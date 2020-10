Luciano Ligabue, dolorosissima perdita: “Ci mancherai”, grave lutto per il cantautore; l’ultimo saluto sui social è da brividi.

“È stato bello almeno essere insieme. È stato bello vederti più in forma che mai. Le tue battute, la tua allegria. Ci mancherai davvero tanto, Luciano“. È con queste parole che, attraverso i suoi profili social, Luciano Ligabue saluta Luciano Ghezzi, morto improvvisamente durante la scorsa notte. Ghezzi è stato il bassista dei ClanDestino, la band che suonò con Ligabue nei primi anni della sua carriera. È proprio lui ad incidere le parti di basso dei primi quattro dischi di Ligabue, “Ligabue”, “Lambrusco, Coltelli Rose & Popcorn”, “Sopravvissuti e sopravviventi”, “A che ora è la fine del mondo?”. Una dolorosa perdita per il cantante, che dedica a Luciano Ghezzi un post da brividi. Leggiamo insieme le sue parole.

Luciano Ligabue, grave lutto: “Ci mancherai”, l’ultimo saluto al bassista Luciano Ghezzi

È morto all’età di 53 anni Luciano Ghezzi, bassista e fondatore dei ClanDestino, noto soprattutto per la collaborazione con Luciano Ligabue. Ed è stato proprio quest’ultimo a ricordarlo, attraverso i sui canali social, con un post da brividi. Parole toccanti, accompagnate da uno scatto del passato, che li ritrae insieme:

“A sdrammatizzare ci hai sempre pensato tu”, scrive Ligabue nella didascalia al post. Un post che in pochissimo tempo ha ottenuto tantissimi like e commenti. Tra cui spicca quello di Marco Ligabue, fratello di Luciano:

Tantissimi i messaggi di affetto dei fan, che si sono uniti a Ligabue nel rivolgere un ultimo sentito saluto all’indimenticabile musicista.

I concerti insieme

Una grande collaborazione, quella tra Luciano Ghezzi e Ligabue, insieme anche in molti live. Come nelle 260 date del “Neverending tour” e nell’apertura dei concerti degli U2 a Torini e Napoli nel 1993. Le note di Ghezzi accompagneranno Liga anche in Primo Tempo, uscito nel novembre 2007, la prima raccolta dei successi nella carriera di Luciano Ligabue. A luglio 2011 e nel 2015, ritornerà al fianco di Ligabue, in occasione dei concerti evento a Campovolo.