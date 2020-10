Maggie Smith star di Harry Potter parla della dolorosa lotta che ha dovuto affrontare contro il tumore: “Ti mette al tappeto”.

L’amatissima e apprezzatissima attrice Maggie Smith è la star della saga più famosa nel mondo, che ha appassionato milioni di persone, ossia “Harry Potter“. Stiamo parlando di una serie di romanzi fantasy scritta da Rowling e ambientata nell’immaginario Mondo Magico. La serie di film ispirata alla saga ha avuto la sua conclusione portando gli incassi a livelli esorbitanti, un successo che poche volte è stato investito in ambito cinematografico. Protagonista indiscusso Daniel Radcliffe, che ha interpretato il ruolo del mago più potente di sempre, il famoso Harry Potter. Tutti gli attori della bellissima e avvincente trama che hanno fatto parte dell’immenso e stravolgente universo magico hanno dimostrato di possedere delle doti attoriali innate, immergendosi in luoghi fantastici e tetri, duelli aggrovigliati in sospetti celati, amori nati in quel tanto agognato castello di Hogwarts, che da anni incanta i fan della famosa saga. Tra gli attori scelti per intraprendere quel viaggio ai margini della fantasia, la meravigliosa attrice Maggie Smith, una donna che ha dimostrato di avere un talento ineccepibile. La Smith si è immersa completamente nel ruolo a lei assegnato della maestosa professoressa Minerva McGranitt. Ma non tutti sono a conoscenza del fatto che l’attrice durante le riprese è stata toccata da un doloroso momento, scoprì infatti di essere purtroppo malata. Maggie Smith ha raccontato la sua lotta contro il tumore: ecco le parole dell’amata attrice.

Maggie Smith star di Harry Potter parla della dolorosa lotta contro il tumore

Star di Harry Potter, con la sua immensa interpretazione della passionale Minerva McGranitt, Maggie Smith è una delle attrici più amate e seguite, in tutto il mondo. Numerosi sono i ruoli da lei interpretati, è riuscita a conquistare una fama mondiale, e soprattutto incredibile. Amata non solo dagli adulti, ma in modo particolare dai più giovani, proprio per il ruolo assunto della strega della nota scuola di magia ad Hogwarts. Purtroppo però la famosa attrice ha dovuto affrontare la difficile lotta contro il tumore al seno. La scoperta della malattia avvenne durante le riprese di Harry Potter, ma nonostante il male subentrato, la meravigliosa Maggie Smith ha comunque proseguito col suo lavoro, senza fermarsi. Le fu diagnosticato un cancro al seno nel marzo del 2008 e per questo dovette sottoporsi a sedute di chemio e radioterapia proprio durante le ultime settimane di riprese di “Harry Potter e il Principe Mezzosangue“.

Il cancro ha reso tutto più difficile, ha dichiarato la donna, che durante le registrazioni è apparsa molto fragile e pallida. “Ero già senza capelli mentre recitavo in Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Non ho avuto problemi ad indossare la parrucca“, ha rivelato Maggie in un’intervista al Times. La Smith ha anche preso in considerazione la possibilità di non potercela fare, e ha cercato di prenderne atto, ma avendo sempre la consapevolezza che non era quello il momento giusto per lei di abbattersi. Maggie Smith ha lottato con tutte le sue energie ed è riuscita a superare la malattia. L’amatissima attrice, star di Harry Potter ha sostenuto di essere ovviamente cambiata, perchè il tumore l’ha messa dinanzi degli avvenimenti che lei stessa non credeva di poter incontrare nella sua vita. Un momento molto doloroso per la donna che ha sempre dimostrato la sua grinta, proprio come la professoressa McGranitt, il super personaggio da lei interpretato e tanto amato.

