Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, sapete dove vivono? Ecco tutti i dettagli sulla splendida casa della coppia.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono considerati senza dubbio una delle coppie più importanti e famose della tv. Insieme da 25 anni, i due si sono sposati il 28 agosto del 1995 e sono sempre in grandissima sintonia nonostante il passare del tempo. Costanzo ha sempre definito Maria la donna della sua vita, arrivando anche a dichiarare in più di un’occasione che vuole sia lei a tenergli la mano sul letto di morte. Una dichiarazione davvero da brividi, che dà perfettamente la misura dell’amore tra i due. Anche la De Filippi ha sempre avuto parole di amore e stima nei confronti di suo marito, che considera un vero e proprio esempio di vita, anche in ambito lavorativo. Non è un mistero, però, il fatto che la coppia sia solita dormire in camere separate. Nessuna crisi, ma solo una scelta dovuta al fatto che Costanzo ama stare sveglio fino a tarda notte per guardare la tv, mentre Maria preferisce dormire nel silenzio. Lo ha raccontato il giornalista Alfonso Signorini in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha anche raccontato che i due vivono in una casa non molto grande e che le loro camere sono vicine. Ma dove vivono esattamente Costanzo e la De Filippi? Scopriamolo insieme!

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, sapete dove vivono? Ecco cosa c’è da sapere sulla loro casa

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono insieme da 30 anni e quest’estate hanno festeggiato le nozze d’argento. La loro è una coppia solidissima e molto riservata, per questo il pubblico è sempre molto curioso su quello che riguarda la loro vita privata. In tanti, infatti, si chiedono cosa facciano nella loro quotidianità. Voi sapete, ad esempio, dove vivono Maria e Maurizio? Beh, ve lo diciamo noi! La De Filippi e Costanzo vivono in una splendida casa a Roma, nel quartiere Parioli, uno dei più ‘in’ della città. Della loro casa non si sa molto, se non qualche immagine venuta fuori durante un collegamento della coppia con il programma di Fazio ‘Che Tempo Che Fa’, quando Maria mostrò un lungo corridoio e una parte della sua cucina in legno, con tanto di frigorifero formato ‘maxi’.

Insomma, a quanto pare Maria e Maurizio hanno una casa splendida, dove condividono i loro momenti in famiglia. E a voi piace questa coppia?