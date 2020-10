Maria De Filippi, sapete quanto guadagna la conduttrice? Stipendio e patrimonio della regina di Mediaset.

È una dei volti più amati della nostra tv. Le sue trasmissioni sono tra le più viste in assoluto. Da Uomini e Donne a Tu si que Vales, da Amici a C’è Posta per te: Maria De Filippi è decisamente una delle regine del nostro piccolo schermo! Attualmente, la conduttrice è in onda con una nuova edizione di Uomini e Donne e Tu si que vales, ma sono già partiti i provini per la nuova classe di Amici, il talent show più longevo della nostra tv. Ma in molti si saranno chiesti: quanto guadagna la ‘queen’ di Mediaset? Ve lo sveliamo noi.

Si chiama Maria De Filippi, ma per tutti è semplicemente ‘Maria’, come fosse una di casa. Quella Maria che, ormai da ormai tantissimi anni, fa compagnia al pubblico con le sue seguitissime trasmissioni. Prima fra tutte Uomini e Donne, un vero e proprio appuntamento imperdibile nel pomeriggio di Canale 5, in cui l’obiettivo e creare coppie. Coppie che spesso si mettono in gioco a Temptation Island, altro programma di grandissimo successo. targato Maria De Filippi. Insomma, i programmi di Queen Mary sono una vera e propria garanzia. Ma c’è chi si chiede: quanto guadagna esattamente la conduttrice grazie alle sue trasmissioni? Ebbene, la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. C’è da specificare, però, che la De Filippi non è soltanto presentatrice dei programmi, ma autrice e produttrice. La De Filippi è, infatti, proprietaria, per il 50%, della Fascino – Produzione Gestione Teatro S.r.l., controllata all’altro 50% da RTI Spa: i ricavi della società, quindi, sono divisi al 50% tra la RTI e la conduttrice. Per avere un’idea delle cifre, nel 2017, secondo quanto fu riportato da Italia Oggi, la Fascino ha chiuso 65,8 milioni di euro di ricavi e 3,4 milioni di utile ( dei quali, 2 milioni distribuiti come dividendi). Nel 2013, la società ha fondato anche un portale multimediale, Witty Tv, sul quale è possibile rivedere le puntate o seguire tanti contenuti inediti sulle trasmissioni di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Insomma, cifre importanti ma super meritate, quelle percepite da Maria De Filippi, soprannominata ‘Queen Mary’ dai suoi numerosissimi fan. E voi, seguite i programmi condotti dall’amatissima Maria? Qual è il vostro preferito?