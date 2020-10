Matilde Brandi e l’attore Paolo Calissano ebbero una storia, ma tra i due finì dopo 1 anno. Ma quali furono i motivi della separazione?

Matilde Brandi, tra i concorrenti più amati di questa quinta edizione del GF Vip, oggi è felicemente in coppia: da anni condivide la sua vita col compagno Marco Costantini da cui ha avuto 2 figlie gemelle. Ma prima di incontrare Marco, Matilde è stata legata per circa un anno all’attore Paolo Calissano. Era il 2002, l’epoca d’oro per l’attore italiano interprete della soap “Vivere“, dove recitava nel ruolo del dottor Bruno De Carolis. Matilde Brandi, invece, in quel periodo era impegnata su Rai 1 con lo show condotto da Giorgio Panariello, Torno Sabato, e fidanzata con Mirko Sandoni. Entrambi ebbero un colpo di fulmine, tanto che la Brandi mise fine alla sua relazione per stare con Calissano, il quale aveva appena chiuso con la sua ex, la modella Giulia Salvemini.

Matilde Brandi e Paolo Calissano, perché le loro strade si divisero

Prima che la loro relazione divenisse ufficiale, Matilde e Paolo furono sorpresi dai paparazzi in giro per Roma fin da subito: la ballerina decise quindi di interrompere il suo rapporto con il fidanzato e di viversi liberamente l’amore con Paolo, vista l’enorme attrazione scattata tra i due. Dopo appena un anno, però, i due si separarono nonostante si fosse trattato di un vero colpo di fulmine. La causa sembra doversi ricercare nei caratteri troppo diversi e nella differente visione della vita. Sembra addirittura che sia stata proprio la fine della storia con la Brandi a far sprofondare nella depressione l’attore, il quale evidentemente aveva già grossi problemi interiori. Calissano infatti, anni fa, si trovò al centro di un brutto caso di cronaca. Nel 2005, in casa dell’attore fu trovata morta una donna brasiliana di 31 anni. Le indagini stabilirono che la morte era sopravvenuta per abuso di sostanze stupefacenti e alcol durante una serata organizzata in casa di Calissano. Questi fu quindi arrestato e condannato per detenzione, spaccio e per la morte della donna in conseguenza di altro reato. Con il patteggiamento e l’indulto, l’attore poté scontare la sua pena in una comunità di recupero per tossicodipendenti e nel 2008 tornò libero, ma qualche tempo dopo rimane coinvolto in un incidente stradale e furono trovate tracce di cocaina nel suo corpo.

Da allora Paolo si allontanò dalle scene e di lui si sa molto poco, ma noi gli auguriamo di poter risolvere tutti i suoi problemi e chissà, magari tornare in tv.

