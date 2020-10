Sapete chi è il marito di Orietta Berti? La cantante ed Osvaldo Paterlini sono sposati da oltre 50 anni: ecco qualche curiosità su loro!

La loro è una delle storie d’amore più longeve, note nel panorama televisivo e musicale italiano. Orietta Berti è sposata con Osvaldo Paterlini dal 14 marzo 1967. Il loro è un sentimento autentico e forte sin da primo giorno: da oltre 50 anni i due camminano insieme, non hanno mai vissuto ‘crisi di coppia’ e sul web si legge che Osvaldo per la sua donna ha sacrificato molto. Non si conosce l’anno di nascita dell’uomo: sappiamo che aveva la passione per il rally ma che per non far preoccupare la sua dolce metà decise di mettere da parte questo particolare e rischioso sport. Osvaldo ha avuto problemi di salute che l’hanno obbligato ad operarsi più volte agli occhi: la sua Orietta è sempre stata al suo fianco. La coppia ha dato vita a due splendidi figli: Omar, nato nel 1975, ed Otis, nel 1980. Il secondogenito ha reso Orietta ed Osvaldo nonni per la prima volta dando alla luce Olivia.

Orietta Berti ed il marito Osvaldo Paterlini: la storia d’amore che dura da oltre 50 anni

Sono sposati dal 1967: Orietta Berti ed Osvaldo Paterlini condividono insieme la vita da davvero tanti anni. Quando la famosa cantante e personaggio televisivo è stata concorrente di Celebrity Masterchef Italia 2 nel 2018, suo marito le ha fatto una magnifica sorpresa. E’ venuto a fare il tifo per l’ultima prova: “Da quanto tempo state insieme?” gli hanno chiesto. “52” ha risposto Osvaldo, subito ripreso da Orietta “Che 52, si è sbagliato”. E’ arrivata subito una splendida dichiarazione d’amore: “Sto talmente bene che un anno in più o uno in meno non lo sento” è stata la dolcissima risposta dell’uomo. Orietta in quell’occasione ha dichiarato: “Mi vuole tanto bene“. In un’intervista rilasciata proprio da Osvaldo abbiamo scoperto che dai primi inizi di Orietta, lui è sempre stato al suo fianco. “Nei primi anni Sessanta lavoravo con mio cugino in un’azienda che fabbricava scatole per l’industria alimentare, cosi per un anno e mezzo ho continuato ad andare in fabbrica e allo stesso tempo accompagnare in giro Orietta” ha svelato l’uomo. Si sono conosciuti nel 1964 e frequentati inizialmente come amici. Le famiglie approvarono subito la loro unione: per due anni hanno convissuto prima di sposarsi, allora era un episodio che faceva chiacchierare tutti!

Non si hanno ulteriori informazioni sull’uomo che è lontano dalle luci dei riflettori e non possiede alcun account social.