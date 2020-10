Chi è il marito di Roberta Bruzzone, l’affascinante criminologa impegnata nei casi di cronaca nera più intricati d’Italia.

Siamo abituati a vederla nei salotti televisivi con quell’aria sicura di chi sa il fatto suo e conosce il proprio mestiere: bella, spigliata e preparatissima, Roberta Bruzzone è una professionista di spessore nel suo campo, la criminologia. E’ lei ad essere consultata nei casi più efferati ed complicati di omicidio e i suoi interventi nei dibattiti televisivi bucano lo schermo. Donna dal temperamento forte e determinato, Roberta Bruzzone non la si riesce ad immaginare con una vita oltre al suo lavoro, forse proprio per via della grande passione con cui lo svolge. Eppure, anche una donna grintosa e in carriera come lei ha degli affetti e una vita familiare e sentimentale. A luglio del 2017, la bella criminologa ha sposato in seconde nozze Massimo Marino. Scopriamo allora qualche curiosità su suo marito.

Roberta Bruzzone, dettagli e curiosità sul marito Massimo Marino

Nato nel 1970, Marino è un funzionario della Polizia di Stato che per lavoro è portato a viaggiare molto. Una volta infatti ha dovuto trasferirsi per un periodo in Afghanistan perché impegnato in una missione contro il narcotraffico. I due si sono conosciuti proprio grazie alle rispettive professioni che in effetti hanno molto in comune. Pare si sia trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, come dichiarato dalla stessa Bruzzone. La criminologa è stata già sposata in passato, come del resto anche suo marito. Con l’ex coniuge, Massimiliano Cristiano, conserva un buonissimo rapporto. A luglio di tre anni fa la coppia si è sposata con rito civile in spiaggia a Fregene: per l’importante occasione la Bruzzone indossò un bellissimo abito bianco, con corpetto in pizzo e gonna di seta, ed una coroncina tra i capelli.

Dalle immagini sui social, Roberta e suo marito Massimo sembrano davvero molto felici e noi auguriamo loro una lunga e bellissima vita insieme.

