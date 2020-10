Chi è Roberto Giacobbo: età, vita privata, carriera, passioni ed il grande dramma. Conosciamo insieme l’ospite di Verissimo.

Autore, giornalista, scrittore. Ha alle spalle una carriera ricca di esperienze nel mondo televisivo. Roberto Giacobbo è stato alla conduzione del noto programma che ci ha affascinato e tenuto davanti la tv durante la sua messa in onda. Ma conosciamolo meglio. Tutto quello che volete sapere su di lui ve lo raccontiamo in questo articolo!

E’ nato a Roma, il 12 Ottobre del 1961. Sta per compiere i suoi 59 anni, sapete che è altro 2 metri?. Ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza a Bassano del Grappa che era il luogo di origine del suo papà. Ha compiuto i suoi studi liceali conseguendo il diploma negli studi scientifici e successivamente ha intrapreso la carriera universitaria, laureandosi in Economia e Commercio. Dopo aver terminato gli studi intraprendete la strada del giornalismo iniziando ad esercitare la sua professione di giornalista, scrittore, autore televisivo e radiofonico verso la prima metà degli anni ’80, e diventa autore radiofonico per RDS nel 1984. La sua è una carriera costellata di numerosi successi. A partire dai primi anni 90 infatti comincia a fare le sue apparizioni in Tv diventa nel 2003 uno dei presentatori più noti nel mondo televisivo.Diventa infatti conduttore di Voyager, trasmissione a carattere scientifico in onda su Rai 2 che si occupa di svelare enigmi ed eventi ricchi di mistero. Ha inoltre ricoperto la cattedra universitaria nel ruolo di docente di Teoria e tecnica dei nuovi media presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara. Nel 2018 ha fatto il suo ufficiale approdo in Mediaset con il noto programma televisivo Freedom-Oltre il Confine.

Chi è Roberto Giacobbo: età, vita privata, carriera e passioni (Fonte foto: Instagram)Nel 1988 ha conosciuto la donna della sua vita, Irene Bellini, anche lei autrice televisiva. Dal loro matrimonio sono nate tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. E’ molto legato alla sua famiglia, ed infatti in un post pubblicato nel suo profilo Instagram , dedica un emozionante post a sua moglie ed alle sue figlie :” Casa non è soltanto un luogo a cui tornare ma è soprattutto un abbraccio, un sorriso, il raccontare quanto accaduto mentre si era separati. ‘Casa mia’ sono mia moglie e le mie tre figlie che mi fanno sentire un uomo fortunatissimo”. Ha due passioni in particolare: una e legata al mondo dei motori, è un grande fan delle due ruote! L’altra passione lo lega alla tecnologia, è un grande amante di tutto ciò che riguarda il mondo tecnologico e scientifico.

Nella puntata di Verissimo in onda questo pomeriggio, fra gli ospiti della conduttrice Silvia Toffanin ci sarà anche Roberto Giacobbo, giornalista, conduttore televisivo, documentarista,autore televisivo e scrittore. Sarà ospite del programma per raccontare dei momenti di panico vissuti in un momento di grande preoccupazione. Roberto ci racconta di un difficile dramma che ha vissuto quando ha scoperto di essere positivo al Coronavirus; sono stati momenti duri e difficili. Un momento però dal quale fortunatamente è poi uscito.