Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate della tv e del cinema italiano. Apprezzata dal pubblico per il suo grande talento, ma anche per la sua incredibile bellezza e il suo corpo mozzafiato, negli ultimi anni è stata molto presente anche nei programmi televisivi, come ospite e giudice ad Amici e anche come giudice popolare a Tu Si Que Vales, dove ogni sabato regala siparietti imperdibili con la sua amica di sempre Maria De Filippi e con gli altri giudici. Maria e Sabrina sono molto legate e non hanno mai fatto mistero dell'affetto e della stima che provano l'una per l'altra, ma soprattutto si divertono a prendersi in giro e a farsi scherzi a vicenda, quasi come due sorelle. Il pubblico ama il loro rapporto, ma ama in particolare la simpatia e la sensibilità della Ferilli, che è una donna molto profonda e lo ha dimostrato anche in un'intervista rilasciata a 'Panorama', durante la quale ha raccontato un retroscena che riguarda il suo passato: ecco le sue parole da brividi.

Sabrina Ferilli, il retroscena che non tutti conoscono: “Mi vergognavo…”, ecco le sue parole nel dettaglio

Sabrina Ferilli è una delle attrici simbolo del cinema e della tv italiana, amatissima dal pubblico per la sua bravura e il suo talento, ma anche per la sua personalità forte e sensibile e soprattutto per la sua incredibile bellezza. Non tutti sanno però che Sabrina non ha sempre avuto un rapporto facile con il suo corpo. In un’intervista rilasciata a Panorama, l’attrice ha raccontato che da ragazzina non era a suo agio nel suo corpo molto ‘prorompente’: “Mi vergognavo del mio fisico. Crescendo, poi, il brutto anatroccolo si è trasformato”, ha raccontato la Ferilli, che ha poi voluto anche lanciare un messaggio alle giovani che non si sentono a proprio agio a causa del loro fisico: “Voglio lanciare un messaggio di speranza alle ragazzine non troppo belle: abbiate fiducia nei cambiamenti dell’adolescenza”, ha detto.

Oggi Sabrina è una donna bellissima e a 56 anni ha un fisico da urlo che ancora fa girare la testa agli uomini. In passato però, stando alle sue parole, non ha sempre vissuto bene il rapporto con il suo corpo. Vi sareste mai aspettati una cosa del genere?