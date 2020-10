Silvia Toffanin, oggi è un’apprezzatissima conduttrice, ma sapete in che cosa si è laureata? Non lo immaginereste mai.

L’amatissima Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate e seguite, dal 2006 è al timone della nota trasmissione Verissimo. Fin dall’adolescenza ha avuto la forte passione per il mondo dello spettacolo, infatti, partecipa nel 1997 al famoso concorso di bellezza Miss Italia. In seguito entra a far parte delle ‘letterine’ dello storico programma ‘Passaparola‘, condotto dal mitico Gerry Scotti. Proprio durante tale trasmissione Silvia conosce una delle sue più care amiche Ilary Blasi, anche lei allora letterina. La Toffanin è diventata una vera e propria icona di Mediaset, la sua conduzione è da sempre molto apprezzata, infatti, la donna riesce nelle sue incantevoli interviste ad estrapolare negli ospiti sentimenti celati, il suo sguardo è in grado di infondere tenerezza e sicurezza, e sarà proprio per questo che la bravissima conduttrice è oggi tanto amata e soprattutto seguita. Per quanto riguarda la sua vita privata Silvia è legata all’imprenditore Piersilvio Berlusconi, figlio di Silvio Berlusconi. L’incontro fra i due giovane è avvenuto in occasione di una partita di beneficenza del Milan nel 2001. Da allora la coppia è ormai inseparabile e insieme hanno avuto due bellissimi figli. Silvia Toffanin prima di arrivare al successo ha però intrapreso un differente percorso di studio: sapete in che cosa si è laureata? Scopriamolo insieme!

Silvia Toffanin è una delle conduttrici che negli ultimi anni ha riscontrato grande successo, al timone del noto programma Verissimo, ha saputo dimostrare a pieno il suo grande talento. Dolce e genuina, solare e sensibile, le sue interviste si trasformano in veri e propri confronti tra due semplici amici, come se lo sguardo attento delle telecamere non fosse lì presente. Non solo ha dimostrato di possedere un immenso talento, ma la conduttrice è divenuta anche una vera e propria icona di bellezza. La donna è legata dal 2001, anno in cui avvenne il primo incontro, con il noto imprenditore Piersilvio Berlusconi, un amore che sembra andare a gonfie vele. Ma prima di arrivare al successo che oggi detiene, Silvia Toffanin ha percorso una strada completamente diversa. Infatti, la donna è laureata in Lingue e letterature Straniere all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’amata conduttrice ha dichiarato che se non avesse lavorato in televisione le sarebbe piaciuto poter fare l’interprete o l’hostess. La Toffanin è inoltre bilingue, in quanto sua madre è australiana. E’ evidente che in seguito Silvia ha decisamente cambiato il suo percorso lavorativo ed è oggi divenuta una delle conduttrici più apprezzate e seguite.

