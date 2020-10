Stefano Accorsi e il dramma dopo la separazione da Laetitia Casta: “Ho chiesto aiuto ad uno psicologo”, brutto momento per l’attore.

E’ uno degli attori più apprezzati degli ultimi tempi, Stefano Accorsi ha saputo conquistare una fama incredibile. Inizia a divenire popolare grazie al famoso spot del gelato Maxibon. Ma esordisce pienamente al cinema con ‘Jack Frusciante è uscito dal gruppo’ di Enza Negroni. Il suo talento l’ha condotto ad interpretare infiniti ruoli, recita ne ‘L’ultimo bacio‘ e ‘A casa tutti bene’ di Gabriele Muccino; nel 2012 riesce a portare sul piccolo schermo ‘1992’, una serie creata da una delle sue idee e ambientata ai tempi di Tangentopoli. Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi premi, quali un David di Donatello, la Coppa Volpi al Festival di Venezia e il Nastro D’Argento per ‘Le fate ignoranti’ di Ferzan Ozpetek. Un successo che ha abbracciato l’amato attore in ogni circostanza. Accorsi però nella sua vita privata è stato colpito da un momento difficile, causato dal dramma della separazione dalla bellissima modella Laetitia Casta: “Ho chiesto aiuto ad uno psicologo”, ha dichiarato l’uomo. Entriamo nel dettaglio della sua intima confessione.

Stefano Accorsi e il dramma dopo la separazione dall’ex compagna Laetitia Casta

Stefano Accorsi è uno degli attori più talentuosi del panorama italiano, il suo successo è ovviamente dovuto alle sue innate doti attoriali che hanno conquistato registi internazionali. Il suo fascino ha letteralmente fatto impazzire il vasto pubblico femminile, bello e intrigante, si è sempre mostrato con un aspetto serio e riservato. L’uomo però ha raccontato di un particolare momento vissuto, che è stato per lui davvero difficile. Ha rivelato il dramma della separazione avvenuto con l’ex compagna, la meravigliosa modella Laetitia Casta.

L’eccezionale attore ha raccontato che nel 2013 è avvenuta la separazione con Laetita, i due non si erano mai sposati. L’addio dalla top model è stato così doloroso per Stefano Accorsi che decise di rivolgersi ad uno psicologo per poter riuscire ad attenuare la sua sofferenza. “La separazione è sempre dolorosa, ho lottato per evitarla, ma devi prenderne atto. Ho chiesto aiuto ad uno psicologo”, ha confessato l’amato attore. Un momento molto particolare per Accorsi che ha dovuto affrontare la situazione, dopo diversi mesi in cui non riusciva a superare i problemi con l’ex compagna. Oggi però Stefano è molto felice accanto all’attrice e modella italiana Bianca Balti, con cui è convolato a nozze nel 2015. I due sembrano più uniti che mai, possiamo dire che l’amore aleggia fortemente nell’aria.

