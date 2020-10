Dove abbiamo già visto Francesca Manzini: prima di Tale e quale show, ha partecipato ad un altro famosissimo talent. Ricordate quale?

Francesca Manzini è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2020: in questa nuova edizione sono tanti i personaggi noti che stanno convincendo tutti imitando i cantanti della musica italiana. Nella puntata di ieri sera, la Manzini ha conquistato tutti con ‘Jambo’, il brano di Giusy Ferreri: la nota imitatrice è riuscita ad imitare perfettamente la cantante dal ‘tono graffiato’. E’ stata davvero bravissima. Classe ’90 e originaria di Roma, è figlia del team manager della Lazio, Maurizio Manzini, e sorella della doppiatrice Lilli Manzini. Francesca è diventata famosa grazie alle sue grandissime doti di imitatrice: ha esordito in tv nel 2009 in ‘Festa Italiana’ su Rai Uno imitando Sabrina Ferilli, Sandra Mondaini e Mara Venier. E’ entrata nel 2019 nel cast di Striscia la Notizia proprio grazie all’imitazione della ‘Zia Mara’, conduttrice di Domenica In. Ma voi ricorderete sicuramente di aver già visto Francesca in un talent, prima di Tale e Quale Show: quale? Vi spolveriamo subito le idee…

Tale e Quale Show, Francesca Manzini: ricordate dove l’abbiamo già vista?

Francesca Manzini è una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2020: ma ricordate dove l’abbiamo già vista? In un famoso talent show…Parliamo di Amici Celebrities! Nel programma di Maria de Filippi andato in onda con la prima edizione nel 2019 Francesca non è riuscita a raggiungere la finale ma ha ottenuto ugualmente un enorme successo! In forza alla squadra Blu, ha regalato tante esibizioni da brividi, come ad esempio ‘Ancora, ancora, ancora’ o ‘Hallelujah‘ con Alberto Urso.

L’imitatrice e conduttrice radiofonica ha condiviso l’esperienza nel talent show di Maria de Filippi insieme a Filippo Bisciglia, Laura Torrisi, Chiara Giordano, Emanuele Filiberto, Joe Bastianich.