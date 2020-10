Teo Mammucari, sapete che lavoro faceva prima del successo? Tutto quello che c’è da sapere sul protagonista di Tu si que vales.

Attualmente in tv come giudice nella seguitissima trasmissione del sabato sera, Tu si que vales, Teo Mammucari è uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo. Dove ha esordito nel 1995, al timone di Scherzi a parte e, successivamente, come conduttore del Seven Show. Una carriera ricca di soddisfazioni, quella di Mammucari, culminata nel 2000 con Libero, su Rai Due, il programma di grandissimo successo, che ha condotto per quattro edizioni, dedicato agli scherzi telefonici. Lo abbiamo, poi, visto a Le Iene, Cultura Moderna, Lo show dei record e tantissimi altri programmi di successo. Ma forse non tutti sanno che, prima di approdare in tv, il conduttore era impegnato in un altro lavoro. Curiosi di scoprire quale? Ve lo sveliamo subito!

Teo Mammucari, sapete che lavoro faceva prima di approdare in televisione?

Teo Mammucari è uno dei protagonisti di Tu si que vales, lo show del sabato sera in onda su Canale 5. Insieme a Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi, col quale ha avuto una forte lite nella scorsa puntata, Teo è nella giuria della trasmissione. A Mammucari e company il compito di giudicare le performance dei concorrenti, che presentano esibizioni che molto spesso lasciano il pubblico senza fiato. Simpatico e dotato di una forte ironia, Teo Mammucari è uno dei volti più amati della nostra tv. Ma sapete di cosa si occupava, prima di diventare famoso? Ebbene, Teo, agli inizi, ha lavorato come animatore turistico nei villaggi. Un lavoro super adatto per Mammucari, data la sua spiccata simpatia.

E le esilaranti gag di Teo vi attendono ogni sabato sera su Canale 5, con la nuova scoppiettante edizione di Tu si que vales. La trasmissione di Canale 5 è iniziata solo da qualche settimana, ma ha già regalato al pubblico performance emozionanti. E voi, la state seguendo?