Gran colpo di scena ieri sera al GF Vip: Tommaso Zorzi sconfessa Adua Del Vesco sulle affermazioni riguardo Massimiliano Morra.

Puntata intensa quella di ieri sera al GF Vip tra squalifiche, discussioni, sorprese e bugie. Adua Del Vesco di nuovo al centro delle polemiche: nella puntata di ieri sera la ragazza ha negato di aver fatto una affermazione molto forte su Massimiliano Morra, ma Tommaso Zorzi l’ha smascherata dicendo in confessionale che anche a lui Adua aveva fatto questa confidenza. Ecco cosa è accaduto.

Tommaso Zorzi sconfessa Adua Del Vesco: “Non ho sopportato vederla negare”

Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha detto ai concorrenti che nelle ultime ore i social non avevano fatto altro che parlare di una dichiarazione fatta da Adua Del Vesco su Massimiliano Morra, suo ex fidanzato stando a quanto è stato sempre sostenuto dai due attori. E’ stata poi mandata in onda una clip dove si vede Adua rivelare all’orecchio di Matilde Brandi e di Dayane Mello che Massimiliano sarebbe gay e che pertanto il suo interesse per Guenda Goria sarebbe finto e solo frutto di una ‘strategia’ per restare nel gioco. La Del Vesco ha però negato con forza questa accusa dicendo di non aver assolutamente detto una cosa del genere alle due coinquiline, ma di aver semplicemente detto “E’ uno stratega”. Morra è rimasto di stucco nel vedere il video incriminato e ha rivendicato la sua libertà di stringere amicizia con chi vuole nella Casa. Adua è stata rimproverata anche da Antonella Elia per non essersi assunta la responsabilità delle parole dette. E’ stato però Tommaso Zorzi a sorprendere il pubblico quando chiamato in confessionale per fare la sua nomination, ha detto di voler nominare proprio Adua perché scioccato dal fatto che la ragazza avesse negato spudoratamente quanto accaduto, visto che la stessa confidenza fatta alla Brandi e alla Mello l’avrebbe fatta anche a lui in albergo prima che iniziasse il reality. La rivelazione di Zorzi ha stupito tutti, pubblico, conduttore ed opinionisti che proprio non si aspettavano un colpo di scena simile.

Voi che ne pensate? Adua dovrebbe limitarsi un po’ di più con tutte queste dichiarazioni abbastanza pesanti? E soprattutto, cosa succederà quando Massimiliano saprà la verità?

