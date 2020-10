Il giovane Wesley Williams, appena 22 anni, ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Tu Si Que Vales con un’esibizione shock: “Se cade da lì muore, è senza protezione”.

Appena 22 anni e un talento di equilibrista incredibile per Wesley Williams che ha letteralmente lasciato in stato di shock il pubblico e la giuria di Tu Si Que Vales: “Se cade da lì muore” sono state le parole di una sconvolta Maria De Filippi. Se nella scorsa puntata l’attenzione si era focalizzata su Belen Rodriguez, conduttrice e vittima di un “incidente” hot, questa sera la primissima esibizione ha lasciato tutti col fiato sospeso. Il giovane talento, “terrificante” come lo ha definito Gerry Scotti, precisando che intende un qualcosa “fuori dalla possibilità di intendere e di volere umana”, ha sfidato la gravità e dimostrato un equilibrio e una capacità di concentrazione incredibile. Un record del mondo, ha dichiarato, riguardo alla sua esibizione shock a Tu Si Que Vales: su di una scala alta otto metri ha “camminato” su di una sola ruota lungo tutto il palco facendo un giro completo. Nessuna protezione, nessun materasso, come notavano Maria De Filippi e Belen Rodriguez.

Tu Si Que Vales, pubblico sotto shock ed è subito pass per la finale

Il giovane Wesley Williams, accompagnato dalla coraggiosa mamma che è la sua prima sostenitrice, ha letteralmente lasciato senza fiato la giuria, conquistando perfino Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Proprio quest’ultimo si è alzato per primo quando Sabrina Ferilli, rappresentante del pubblico, ha mostrato il risultato delle votazioni che riportavano un cento pieno in seguito all’esibizione shock a Tu Si Que Vales. Come da regolamento, in caso di 100 del pubblico, i giudici hanno facoltà di spedire un concorrente direttamente in finale se tutti d’accordo, raggiungendolo al centro del palco.

Il primo ad alzarsi è stato proprio Teo Mammuccari, profondamente colpito dall’esibizione, seguito immediatamente da Gerry Soctti e Rudy Zerbi. L’ultima è stata Maria De Filippi, che ha voluto complimentarsi anche con la madre del giovane per il coraggio di essere presente e assistere alle acrobazie incredibili del figlio, sicuramente con la paura di quello che potrebbe succedere a causa della pericolosità del numero. Il talentuoso Wesley Williams ha così ottenuto direttamente il pass per la finale. Un inizio davvero con il botto per Tu Si Que Vales.

Un’esibizione da shock che ha conquistato tutti, proprio a pochi minuti dall’inizio di Tu Si Que Vales.