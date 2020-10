Uomini e Donne, vi ricordate la giovanissima a bellissima tronista Ramona Amodeo? La sua vita dopo il programma è drasticamente cambiata.

Uomini e Donne, si sa, è un vero e proprio secolare programma di Canale 5. Andato in onda per la prima volta in assoluto tantissimi e diversissimi anni fa con la sua prima puntata, il dating show di Maria De Filippi ha conquistato, anno dopo anno, un’attenzione e un successo spropositato da parte del pubblico italiano. Gli ascolti tv, lo sappiamo, aumentano sempre di più. Come, d’altra parte, aumentano sempre di più i giovani tronisti che si siedono seduti sulla tanto agognata e famosa sedia rossa per cercare l’amore con la ‘a’ maiuscola. Tra i tanti che si sono alternati nello studio di Canale 5 nelle edizioni precedenti, senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: Ramona Amodeo. Davvero giovanissima, la bellissima napoletana ha immediatamente conquistato l’interesse di tutti i presenti in studio. Tanto che, dopo un percorso da corteggiatrice non andato affatto bene, è diventata tronista. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita di Ramona Amodeo dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che è drasticamente e letteralmente cambiata. Ecco perché.

Uomini e Donne, sapete com’è cambiata la vita di Ramona Amodeo dopo il programma?

Dapprima corteggiatrice di Jonathan Giannotti ed, in seguito, tronista di Uomini e Donne, Ramonda Amodeo ha letteralmente conquistato tutti. Tanto che ancora adesso, nonostante siano passati diversi anni dalla sua prima apparizione televisiva, la giovanissima napoletana continua a decantare di un successo davvero indescrivibile. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita di Ramona Amodeo dopo Uomini e Donne? Ovviamente, vi diremo ogni cosa. Anche se, come dicevamo precedentemente, che la sua vita, dopo aver trovato l’amore con Mario De Felice nel famoso dating show di Canale 5, è letteralmente cambiata. In primis, la relazione nata all’interno della studio televisivo è terminata. Eppure, molto presto, Ramona ha ritrovato nuovamente il sorriso accanto Luca. I due fanno coppia fissa, ormai, da diversi anni. E, nonostante un periodo non molto facile della loro relazione, che addirittura li ha portati ad allontanarsi per un breve periodo, sono genitori di due splendide bambine. L’ultima, pensate, è arrivata nelle loro vite soltanto qualche settimana fa. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sappiamo benissimo che, ai tempi di Uomini e Donne, Ramona Amodeo era un’appassionata di moda. A distanza di anni, continua a coltivare la sua passione. Anche se è un’affermata ed apprezzatissima influecer.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la vita di Ramona Amodeo è letteralmente cambiata dopo Uomini e Donne. E, sicuramente, lo ha fatto in meglio. Moglie e mamma a tempo pieno, la bellissima napoletana si gode anche il suo lavoro da influencer. Complimenti, carissima Ramona. Sei un vero e proprio esempio!

