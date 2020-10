Verissimo, Silvia Toffanin non trattiene le lacrime: “Non so che dire”, momento toccante durante la puntata di oggi.

Oggi, sabato 3 ottobre, è andata in onda una nuova, ricchissima, puntata di Verissimo. Una puntata durante la quale Silvia Toffanin ha ospitato tanti ospiti super attesi, primo tra tutti Gabriel Garko. Dopo l’emozionante incontro con Adua Del Vesco al GF Vip, l’attore ha deciso di raccontarsi a 360 gradi, proprio nello studio della Toffanin. Parole toccanti, quelle di Gabriel, che ha sottolineato come, in alcuni ambienti, sia difficile poter esternare la propria sessualità, poiché rappresenta un ostacolo per il lavoro. Un’intervista toccante, soprattutto quando Silvia decide di mandare in onda il momento in cui Gabriel legge la sua lettera al GF Vip. Sia Gabriel che la conduttrice non riescono a trattenere l’emozione. Ecco cosa è accaduto.

Verissimo, Silvia Toffanin non trattiene le lacrime: “Non so che dire”, la toccante intervista a Gabriel Garko

Emozioni fortissimi, nello studio di Verissimo, nella puntata di oggi 3 ottobre. Ospite di Silvia Toffanin, Gabirel Garko, pronto a raccontare, una volta per tutte, tutta la verità sulla sua vita sentimentale, dalla finta storia con Adua Del Vesco, al rapporto con Eva Grimaldi, fino alla recente frequentazione con Gabriele Rossi. E, durante l’intervista, la Toffanin manda in onda un filmato che commuove Gabriel, ma non solo. Anche la conduttrice non riesce a trattenere le lacrime.

“Non so che dire…forse bisogna ridere e piangere di felicità”. Queste le parole di Silvia, che con la voce rotta dalla commozione, ha commentato la clip appena trasmessa. Un’intervista ricca di emozioni, che Silvia conclude con un auguri speciale per l’attore: “Ti auguro tanta felicità..E di iniziare il secondo tempo della tua vita”.

Questa la risposta dell’attore: “Sicuramente una nuova vita, mi sono tolto quello scafandro…Sono contento perché la gente potrà conoscermi per quello che sono realmente. Sono sempre stato me stesso, ma oggi potrà avere qualcosa in più”. E voi, avete seguito l’emozionante intervista di Gabriel Garko a Verissimo?