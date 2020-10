E’ successo ieri sera, a Ballando con le Stelle Milly Carlucci è costretta ad intervenire dopo una clamorosa gaffe :”Adesso vai a scusarti”

E’ stata ricca di emozioni la puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri 3 Ottobre su Rai 1. Il grande ritorno in pista di Raimondo Todaro è stato emozionante; il giovane infatti non ha trattenuto le lacrime. La pista da ballo del talent show degli studi Rai è veramente scintillante ed i concorrenti in gara insieme ai ballerini professionisti con le loro performance regalano ai nostri occhi un grandioso spettacolo. Nella puntata andata in onda ieri sera però qualcuno è incappato in una gaffe che ha costretto la conduttrice Milly Carlucci ad intervenire. L’errore commesso non è passato inosservato, ed ha suscitato la reazione di Milly che immediatamente esordisce dicendo :”vai a scusarti”. Ma a chi si riferiva? Voi lo avete notato?

E’ successo proprio ieri. Nella puntata di Ballando con le Stelle a cui abbiamo assistito ieri 3 Ottobre, il conduttore e presentatore Paolo Belli è stato protagonista di una gaffe che ha portato immediatamente la presentatrice Milly Carlucci a ricorrere in suo soccorso. E’ successo che mentre i due conduttori aprivano la serata, il conduttore Paolo Belli è inciampato in una gaffe mentre si apprestava ad annunciare le 12 coppie concorrenti in gara, confondendo un nome di un concorrente. Arrivato al momento di presentare la coppia formata da Rosalinda Celentano e Tina Hoffmann , Paolo Belli anziché chiamare Rosalinda, per errore la chiama Rosita (sorella di Rosalinda). La gaffe commessa non passa inosservata tanto che alla pronuncia di Belli segue una reazione di Rosalinda Celentano di stupore nei confronti del presentatore al quale immediatamente ricorre in suo soccorso Milly Carlucci. La conduttrice si vede costretta ad intervenire alla gaffe commessa qualche secondo prima :“Rosalinda, si chiama Rosalinda” .

E sebbene Rosalinda abbia poi sorriso alla gaffe del conduttore senza aprire alcuna polemica in merito, la conduttrice esorta il conduttore Belli a chiedere scusa :”Adesso vai a scusarti” – e liberando la pista da ballo Paolo Belli con un sorriso promette di fare le sue scuse a Rosalinda Celentano, che di li a poco si sarebbe esibita in gara con Tina Hoffmann. Tina al momento sostituisce Samuel Peron che non ha potuto esibirsi nelle puntate andate in onda fin’ora perché positivo al Covid-19. Adesso però Samuel è guarito, come ha annunciato dal suo profilo Instagram e come ha annunciato ieri sera Milly facendo sapere che farà presto il suo ritorno in pista!