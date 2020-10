Ballando con le Stelle, furiosa lite in diretta: “Sei una vaiassa”, parole pesanti in studio, poi il gesto ‘choc’, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Ballando con le Stelle regala sempre momenti emozionanti e allo stesso tempo di grande divertimento, ma purtroppo non mancano anche le tensioni durante le puntate in diretta. Nella serata di ieri, sabato 3 ottobre, ci sono stati diversi momenti memorabili. Impossibile non menzionare il ritorno di Raimondo Todaro a pochi giorni dall’operazione che l’ha costretto a fermarsi. Il ballerino si è esibito insieme a Elisa Isoardi e a fine performance è scoppiato in lacrime per la tensione accumulata, felice e sollevato per questo rientro. Non sono mancate le ‘gaffe’, come quella di Paolo Belli nei confronti di Rosalinda Celentano, che ha costretto anche Milly Carlucci a intervenire. Ma soprattutto, non sono mancate le liti. Anche questa settimana ce n’è stata una piuttosto pesante tra due donne, con parole davvero forti e un gesto davvero ‘choc’. Indovinate un po’ chi sono le protagoniste?

Ballando con le Stelle, furiosa lite in diretta: “Sei una vaiassa”, volano stracci tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini

Anche questa settimana a Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini non se le sono certo mandate a dire. Dopo la lite della scorsa settimana, che le ha viste punzecchiarsi in modo anche pesante, le due si sono scontrate anche nella puntata di ieri sera, utilizzando anche stavolta toni davvero forti. Dopo l’esibizione di Alessandra Mussolini, infatti, la Lucarelli ha dato un giudizio piuttosto negativo, definendo la concorrente una ‘vaiassa’ per il suo atteggiamento, a suo dire, volgare. La cosa ha ovviamente mandato su tutte le furie Alessandra, che ha cercato di mantenere la calma e di non rispondere alla provocazione. Per farlo, ha indossato la sua mascherina, in segno di ‘protesta’, ma poi non ce l’ha proprio fatta a rimanere in silenzio e ha fatto un gesto molto forte, ovvero ha lanciato la mascherina sul banco dei giurati. “Riprenditela, non è igienico fare così. C’è una pandemia in corso”, ha ribattutto la Lucarelli.

Momento di altissima tensione, dunque, anche questa settimana tra le due protagoniste del programma, che sembrano davvero non andare per niente d’accordo e molto probabilmente continueranno a litigare anche nelle prossime puntate. Voi da che parte sentite di stare?