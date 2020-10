Giacomo Urtis è meglio conosciuto come il chirurgo dei Vip, ma chi è esattamente? Scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lui.

Chi è esattamente Giacomo Urtis? Conosciuto anche come il chirurgo dei Vip, il giovane venezuelano decanta di una fama davvero incredibile. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Vera e propria garanzia per tutti coloro che vogliono modificare qualche piccolo ‘difetto’ del loro aspetto, il buon Urtis è conosciuto da tutto il pubblico italiano. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? O, per meglio dire, chi è nello specifico? Se siete curiosi di sapere ogni cosa di lui, siete nell’articolo giusto. Com’è nostro solito fare, infatti, passeremo in rassegna tutto ciò che occorre sapere su di lui. A partire, quindi, dalla sua età e il suo canale Instagram. Fino al suo patrimonio, la clinica, anzi, le diverse cliniche create direttamente da lui ed, infine, dove l’abbiamo già visto. Perché, badate bene, Giacomo Urtis è stato, spesso e volentieri, ospiti di diversi salotti televisivi. Ma, in realtà, il chirurgo dei Vip ha preso parte anche ad un noto e famosissimo reality show di Canale 5. Ecco tutti i dettagli.

Chi è Giacomo Urtis?

Nato a Caracas, in Venezuela, il 28 Settembre del 1977, Giacomo Urtis decanta di un successo davvero da fare invidia a chiunque. Appassionato di bellezza sin da piccolo, il giovane, ritornato in Sardegna, luogo di origine dei suoi due genitori, nel 2002, si laurea in Medicina e Chirurgia. E, dopo ben quattro anni da questo incredibile traguardo, conquista la specializzazione in Dermatologia e Venereologia. Un cammino scolastico incredibile, c’è da ammetterlo. Ma che, badate bene, non si limita affatto questo. Dopo la laurea e la specializzazione, infatti, sembrerebbe proprio che Giacomo Urtis avrebbe ottenuto il master, presso l’Università degli Studi di Milano, di Chirurgia Estetica. È proprio da questo momento che, da come si può chiaramente immaginare, inizia il suo strepitoso cammino in questo ambito. Un cammino che, come dicevamo precedentemente, è praticamente invidiabile. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: grazie alle sue ‘mani d’oro’, Giacomo Urtis non soltanto è conosciuto anche come il ‘chirurgo dei Vip’, ma è riuscito anche a realizzare uno dei suoi più grandi sogni: aprire una clinica tutta sua. Anzi, ridurre il suo sogno ad una sola clinica, vi assicuriamo, è davvero riduttivo. Il chirurgo, infatti, ne ha aperte ben tre di cliniche specializzate. In particolare, a Roma, a Milano ed, infine, a Londra. Senza, però, considerare alcuni centri specializzati per il dimagrimento ed una linea di prodotti di cosmetici più che di successo. Insomma, un curriculum pazzesco, avete ragione. Per questo, la domanda sorge più che spontanea: a quanto ammonterà il suo patrimonio? Ovviamente, non sappiamo le cifre esatte, sia chiaro. Basti pensare che il diretto interessato in un suo intervento a ‘L’aria che tira’ su La7 ha dichiarato: ‘Sono così ricco che non so nemmeno quanto guadagno’. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Al momento, nulla. Sul suo canale social ufficiale, Giacomo Urtis è dedito a condividere scatti a lavoro e, soprattutto, delle sue ‘opere d’arte’.

Ovviamente, il successo di Giacomo Urtis non si limita affatto alla sua attività di chirurgo, ma spesso e volentieri è stato ospite anche di diversi salotti televisivi. Ma non solo. Sapete che ha partecipato anche ad un reality show? Ebbene si. Nel 2017, infatti, il ‘chirurgo dei Vip’ ha preso parte alla dodicesima edizione del ‘L’Isola dei Famosi’. Infine, ha recitato anche in ‘The Lady’, web serie di Lory Del Santo, ed ha anche inciso un singolo in spagnolo. Insomma, è una vera e propria macchina da guerra, no?

