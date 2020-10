Chi è Rocco Hunt: età, carriera, compagna e cosa faceva prima del successo, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’amatissimo rapper campano.

Rocco Hunt è un artista che non ha certo bisogno di presentazioni. Il giovane rapper campano, infatti, è diventato ormai un volto importante della scena musicale italiana e lo dimostra l’enorme successo del suo ultimo singolo, ‘A un passo dalla Luna’, che interpreta insieme alla bellissima Ana Mena, altra regina dei tormentoni estivi. Il brano, che ha fatto cantare e ballare davvero tutti in questi mesi, ha venduto più di 140mila copie, diventando due volte Disco di Platino. Un successo incredibile, insomma, e non è la prima volta per Rocco Hunt, che già con il pezzo ‘Ti Volevo Dedicare’, con J-Ax e i Boomdabash, ha venduto oltre 200mila copie ed è addirittura triplo Disco di Platino. Non è tutto però, perché Rocco Hunt vanta inoltre tante collaborazioni con grandi artisti del calibro di Gigi D’Alessio, Clementino, Neffa, Achille Lauro, Annalisa e tanti altri, proprio a riprova del suo incredibile talento. Se da un lato, però, il lavoro di Rocco lo porta sempre a stare in scena, il rapper è molto riservato sulla sua vita privata. E allora proviamo a scoprire insieme qualche notizia in più sulla sua storia e sul suo passato, per esempio il lavoro che faceva prima di arrivare al successo: ecco cosa sappiamo di lui.

Chi è Rocco Hunt: età, carriera e famiglia, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui

Rocco Hunt è un famoso e amatissimo rapper campano, nato a Salerno il 21 novembre 1994, dunque sta per compiere 26 anni. Nonostante la giovane età, però, ha già raggiunto un incredibile successo, anche perché ha cominciato a fare musica quando aveva solo 11 anni. A 17, poi, ha pubblicato il primo mixtape, ‘Spiraglio di Periferia’, al quale ha collaborato anche Clementino. Insomma, un destino segnato quello di Rocco, la cui vita però non è stata sempre facile. La sua, infatti, è una famiglia di umili origini, come lui stesso ha sempre raccontato con orgoglio, composta da papà Giovanni Pagliarulo (questo il vero cognome del cantante), mamma Alfonsina e i fratelli Francesco e Gabriele. Nel 2014, poi, è arrivata la vittoria a Sanremo nella categoria ‘Nuove Proposte’ con il brano ‘Nu Juorno Buono’, che ha consacrato Rocco al successo, permettendogli poi di continuare l’ascesa della sua carriera, che lo vede oggi tra i rapper più accreditati in campo nazionale.

Cosa faceva Rocco prima del successo e chi è la sua compagna

Rocco Hunt è cresciuto a Pastena, quartiere della città di Salerno, insieme alla sua famiglia e ha un diploma in Ragioneria. Abbiamo detto che la musica è sempre stata la sua passione e che ha cominciato a scrivere già da bambino. Ma che lavoro faceva il rapper prima di arrivare al successo? Per due anni, quando era ragazzino, Rocco ha lavorato nella pescheria di suo zio, dove si occupava di pulire e sfilettare il pesce. Il cantante è molto riservato sulla sua vita privata, ma sappiamo che ha una compagna di nome Ada, almeno stando a quanto raccontato da lui in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, e un figlio di 3 anni, Giovanni, del quale è follemente innamorato e che spesso mostra anche sul suo profilo Instagram.