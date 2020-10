Conosciamo la giovanissima cantante Giulia di Amici in questo modo, ma sapete che il suo cambio look è clamoroso? Ecco come si mostra.

È stata una delle protagoniste indiscusse di Amici, Giulia Molino. Giovanissima e, soprattutto, con un talento davvero incredibile, la campana si è facilmente fatta apprezzare da tutti i telespettatori del talent di Maria De Filippi. Tanto che, a pochissimi mesi dalla sua partecipazione alla diciannovesima edizione di Amici, la bellissima Giulia decanta di un successo davvero incredibile. Non soltanto ciascun suo singolo musicale si rivela un vero e proprio tormentone, ma anche il suo profilo Instagram, giorno dopo giorno, è letteralmente preso d’assalto dai suoi numerosi sostenitori. E, dal canto suo, anche la giovanissima campana non perde mai occasione di poter comunicare ed interagire con loro. Qualche settimana fa, ad esempio, Giulia Molino di Amici ha voluto mostrare il suo clamoroso cambio look. Si, avete letto proprio bene. Sin dalla sua partecipazione al talent di Canale 5, abbiamo visto Giulia con capelli a caschetto di color castano. Com’è diventata adesso? Diamoci uno sguardo insieme.

Clamoroso cambio di look di Giulia Molino di Amici: si è mostrata proprio così

Abbiamo sempre visto, come dicevamo precedentemente, Giulia Molino di Amici con capelli castani a caschetto. Pochissimi giorni fa, invece, la cantante del famoso talent di Canale 5 ha voluto mostrare ai suoi sostenitori il clamoroso cambio look che ha deciso di applicare sulla sua immagine. Certo, già nel corso del suo percorso nella famosa scuola di Maria De Filippi, Giulia aveva scelto di cambiare look. Da liscia come si era mostrata Giulia Molino all’inizio del suo percorso ad Amici, la cantante si era, in seguito, mostrata riccia. Adesso, però, vi assicuriamo il cambio è davvero drastico. E, soprattutto, clamoroso. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di vederlo? Ecco tutti i dettagli.

Quindi, da capelli lunghi e castani ai tempi di Uomini e Donne fino a capelli corti e sempre castani nella scuola di Maria De Filippi, Giulia Molino di Amici è passata ad avere delle treccine scure miste a trecce bianche. Insomma, un cambio di look davvero clamoroso, c’è da ammetterlo. A voi piace, però? A noi decisamente!

